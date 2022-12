S-21-Ergänzungsbahnhof: Aber bitte oberirdisch

Der jüngste Fall: In Stockholm hat Anfang des Jahres das Büro von Norman Foster den Wettbewerb zur Umgestaltung des Hauptbahnhofs gewonnen. Die Schienen des älteren Teils, ein achtgleisiger Kopfbahnhof, sind bereits überbaut. Nun sollen auch die neun parallel anschließenden Durchgangsgleise unter einer Bebauung verschwinden. Das Büro Foster und Partner sieht sechs bis zu zehngeschossige Baublöcke vor, die wie alte Eisenbahnbrücken auf flachen, stählernen Bögen ruhen. Das neue Quartier stellt zugleich eine neue Verbindung zwischen den beiden Seiten des Bahnhofs her, da bisher nur große Autostraßen an beiden Enden des Bahnhofs über die Gleise führen.

In Stuttgart gäbe es Detailprobleme – lösbare

Warum sollte in Stuttgart nicht möglich sein, was seine Partnerstadt Mumbai hinkriegt und New York schon vor 100 Jahren? Zugegeben, die Situation ist etwas anders. Zwischen der Nord- und Südseite des Bahngeländes besteht in der Landeshauptstadt ein Höhenunterschied von mehr als vier Meter. Damit werden die Stadt- und Landschaftsplaner umgehen müssen – gleich ob die Schienen oben oder unten ankommen.

Auch im Fall der Gebäude, die nach aktuellen Planungen an der Stelle der Gleise 1 bis 6 des noch bestehenden Kopfbahnhofs erbaut werden sollen, spielt es keine entscheidende Rolle, ob die Schienen da bleiben, wo sie sind, oder zwei Etagen tiefergelegt werden. In beiden Fällen werden sie sich nicht auf das Bahnhofsdach stützen, sondern auf Fundamente, die tiefer in den Boden reichen müssen. Wie dies gelöst wird – ob mit Hilfe von Bögen, die sich über die Gleise spannen wie im Entwurf von Foster und Partner für Stockholm, oder ob Zwischenstützen, vielleicht Aufzugsschächte, einen Teil des Gewichts abfangen, werden die Architekten und Statiker entscheiden müssen.

Ein kleines Problem gibt es, darauf weist Röder hin: "Die Brücke über die Wolframstraße wird erneuert werden müssen", sagt der Eisenbahnfachmann. Die gemauerten flachen Bögen, die derzeit die Straße überwölben, reichen an beiden Enden relativ tief herab. Neben der heutigen Bahnlinie wird aber in Zukunft die S-Bahn verlaufen, nicht sehr tief unter der Erde, sodass die Straße höher zu liegen kommt. Wenn aber die Bögen durch flache Stahlträger ersetzt werden, so Röder, sei immer noch genug Platz.

Ein lösbares Detail. Kein Hindernis, das zwingend erfordert, die Gleise tieferzulegen. Auf jeden Fall kein Grund, die Anbindung der Gäubahn für zwölf oder mehr Jahre zu unterbrechen und einige hundert Millionen Euro zusätzlich auszugeben, die an anderer Stelle besser investiert wären. Etwa für die marode Bahn oder im Wohnungsbau.