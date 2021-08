S 21: Vom Stresstest zum Ergänzungshalt: Immer noch Rückbau

Dieter Reicherter vom Aktionsbündnis gegen S 21 übergibt den offenen Brief an Ulrich Arndt, Leiter der Stabsstelle für Bürgerbeteiligung.

Keinerlei Wohlwollen kommt bislang auch von den Stuttgart-21-Gegnern. Was auf den ersten Blick erstaunen mag, wenn man Hermanns Vorstoß – und vor allem dessen von der CDU nicht verhinderte Verankerung im Koalitionsvertrag – als Eingeständnis des Scheiterns von S 21 in seiner bisherigen Form beziehungsweise als Reaktion auf dieses Scheitern interpretiert. Auf den zweiten Blick ist das aber schon weniger erstaunlich: Denn zum einen würden ein unterirdischer Ergänzungshalt und erweiterte Zulaufstrecken sowie ein Gäubahntunnel – all das gehört ja zum Ergänzungspaket im Koalitionsvertrag – beim Bau beachtliche Emissionen an Treibhausgasen freisetzen (Kontext berichtete). Und das widerspreche diametral den Klimaschutzzielen im Koalitionsvertrag, wie Kritiker monieren. Um daran zu erinnern, überreichten Vertreter des Aktionsbündnisses gegen S 21 vor dem Staatsministerium in der Villa Reitzenstein am vergangenen Freitag einen offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Zum anderen argumentieren Kritiker wie der Physiker Christoph Engelhardt, dass selbst eine Doppelstation – S 21 plus Ergänzungshalt – weniger Züge bewältigen könnte, als dies dem bestehenden Kopfbahnhof möglich wäre. Es würde sich also immer noch um einen Rückbau handeln. Doch das Verkehrsministerium folge stattdessen einer falschen Prämisse, nämlich einer Kapazitätserhöhung bei Stuttgart 21, was die Bahn 2011 beim Stresstest zu zeigen versucht hatte.

Und tatsächlich: Minister Hermann begründet zumindest nach außen den Ergänzungsbahnhof nicht etwa damit, dass Stuttgart 21 weniger als von der Bahn versprochen leiste, sondern damit, dass der Tunnelhalt eine zu geringe Kapazität für eine Verdopplung der Fahrgäste im Schienenverkehr bis 2030 habe, wie es der 2018 abgeschlossene Koalitionsvertrag der Bundesregierung fordert. "Wir zeigen, dass mit Stuttgart 21 eine Kapazitätserhöhung möglich ist", sagte Hermann bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie am 15. Juni, aber ab 2030 sei es zu eng für weitere Kapazitätssteigerungen. Daher sei der Ergänzungshalt eine "Zukunftsoption". Ob dies nur eine Argumentation mit Rücksicht auf den Koalitionspartner ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall stützt sie eine Interpretation der Stresstest-Ergebnisse, die mehr als fragwürdig ist.

Fakten werden ignoriert

Wohl wenige Menschen haben sich so intensiv mit dem Stresstest und den Fragen der Leistungsfähigkeit von S 21 befasst wie Christoph Engelhardt. Der Physiker aus Garching bei München, Initiator des Faktencheck-Portals Wikireal, war für die Projektgegner Experte bei der Stresstest-Präsentation 2011, bis heute hat das Thema ihn nicht losgelassen. Schon 2011 hat er den Stresstest als "größten technisch-wissenschaftliche Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte" bezeichnet. Für diesen Vorwurf habe ihm die Bahn zwar einmal eine Klage angedroht, jedoch nie umgesetzt, vielleicht, weil eine gerichtliche Überprüfung seine Aussage bestätigt hätte, wie Engelhardt mutmaßt.