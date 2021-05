Koalitionsvertrag BW und Stuttgart 21: Ten years after

Eine wusste und weiß natürlich ganz genau über solche und andere Details Bescheid: Fragen der Mobilität und damit zu Stuttgart 21 mitverhandelt hat auf schwarzer Seite die frühere verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Nicole Razavi. Jetzt wird sie möglicherweise als Ministerin neben dem Kollegen Hermann am Kabinettstisch Platz nehmen – und muss wahlweise auf Milde hoffen oder auf Gedächtnisverlust. Niemand hat den Grünen öfter der Lüge bezichtigt als sie, hat ihn alles Mögliche geheißen und ihm vorgeworfen, "so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was nur falsch zu machen war". Jetzt muss die frühere Studienrätin und Leiterin von Stefan Mappus' Büro, als der noch Umwelt- und Verkehrsminister war, per Koalitionsvertrag einräumen, dass der Eisenbahnknoten Stuttgart erst noch wirklich zukunftsfähig gemacht werden muss. Übrigens mit Hilfe von unterirdischen Ergänzungsgleisen an der Nordseite des heutigen Kopfbahnhofs, an denen Hermann seit Längerem herumtüftelt, von denen die CDU aber bisher gar nichts wissen wollte.

Wenig Durchblick: OB Nopper

Und von denen die CDU viel zu wenig versteht, jedenfalls den Stuttgarter OB Frank Nopper zum Maßstab genommen. Denn das neue Stadtoberhaupt mit den "tiefen Stuttgarter Wurzeln" hat von den jüngeren Entwicklungen bei S 21 wenig und vom Ergänzungsbahnhof noch weniger Ahnung, sonst wäre ihm in seiner ersten Reaktion auf die neue Lage nicht ein äußerst verräterischer Fehler unterlaufen. Er habe sich "kritisch zu den in verschiedenen Medien veröffentlichten Plänen der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und CDU geäußert, einen Ergänzungsbahnhof auf den im städtischen Eigentum befindlichen bisherigen Gleisflächen bauen zu wollen". Auf? Unter! Seine Kenntnisse aufpolieren könnte Nopper, der sich als Projektpartner in die Materie ohnehin zügig einarbeiten muss, am besten im Gespräch mit Minister Hermann. Der kann die Pläne leicht fasslich für LaiInnen darstellen (siehe hier). Und außerdem erläutert er gern als Zugabe, wie "extrem konservativ bis sehr zurück" die Schwarzen im Land beim Mobilitätsthema sind.