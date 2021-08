"Cash Truck": Homophobe Ballermänner

"Bereit", so lautet das jetzt schon dritte Wort. Wenn dieser Kerl mit dem Steingesicht mal bloß nicht geschwätzig wird! Aber jetzt, als er seinen neuen Arbeitsplatz kennenlernt, so eine Art dämmrige Fabrikhalle in Fahlblau mit Umkleideräumen, Spinden und Billardtisch, sind die anderen mit Sprüchen dran. Gestählte Männer mit breitbeinig wiegendem Gang und Ich-hau-dir-gleich-in-die-Fresse-Blick, die mit Du-bist-wohl-schwul-Provokationen um sich schmeißen oder an der Stubenreinheit der Kollegen zweifeln: "Hast du dir in die Windel gekackt?" Also old school. Very old school. So dass es nach Testosteron dünstet, als habe dort die Calwer KSK-Truppe trainiert.

Aber Moment mal! Es kommen in diesem Film auch zwei Frauen vor! Die eine als Kollegin des Helden, die sich machomäßiger gibt als die meisten Machos. Und die andere als Ex-Frau des Helden, die zu diesem sagt, und wir zitieren mal das Original: "You are a cold, cold cunt!" Was stimmt. Danach aber hat diese Frau keinen Platz mehr in so einem Film, der jetzt wieder Männern beim Männer-Sein zuschaut. Guy Ritchie holt auch noch Verstärkung, eine Clique von Söldnern raubt nun in einem parallelen Erzählstrang Geldtransporter aus, und als ihnen des Helden Sohn zufällig in die Quere kommt, na, da ist dieser auch schon tot und kann jetzt gründlich gerächt werden.

Pappfiguren, die finale Schüsse absondern

Dieser Sohn ist uns übrigens scheißegal, weil er ja keine echte Person ist, sondern nur ein Vorwand, um die Tötungsorgie des Papas zu rechtfertigen. Auch der ist nur eine Pappfigur, die sich allerdings metallisch-maschinenhaft bewegt und dabei finale Schüsse absondert. Der große Action-Regisseur Sam Peckinpah hat mal gesagt, bevor es an die Action gehe, müsse man Charaktere etablieren. Und auch in legendären Unterwelt-und-Rächer-Filmen wie "Get Carter" von Mike Hodges (1971) oder "Point Blank" (1967) von John Boorman – der eine Film britisch, der andere von einem britischen Regisseur gedreht – ist Gewalt nicht als vom Zuschauer zu genießender Selbstzweck inszeniert, sondern als Problem des Helden.

Komplexität aber ist Guy Ritchies Sache nicht. Allerdings gaukelt er sie zumindest dramaturgisch vor, indem er immer wieder in der Zeit hin- und herspringt – "Vier Monate früher", "Zwei Wochen später" und so weiter und so ermüdend fort – und neue Erzählstränge anfügt. Und mit diesen immer mehr Männer. Ballermänner, die sich zum Verwechseln ähneln. In dieser hermetischen Welt rumort ein höllischer Soundtrack, es knallt und brummt und zischt, so dass wir uns fast nach einem ruhigen Urlaub auf der S-21-Baustelle sehnen. Ach ja, ein bisschen Torture Porn bietet Ritchie auch noch, bei seiner Mördersuche lässt er Hinweise herausfoltern, Ritschratsch hat einer eine Plastiktüte überm Kopf. Und weil er immer noch schweigt, ist eben dessen Freundin dran.

Andere wurden wohl schon gefoltert, einer liegt nackt und gefesselt in der Ecke. Aber die sind alle Mitglieder einer bösen Drogendealer- und Zuhältergang, so dass "H" jeden einzelnen im Vorbeigehen liquidiert, so emotionslos, als würde er das Küchenlicht ausknipsen. Scheiße nochmal. Wir sind immer noch schlecht gelaunt. Also Schluss jetzt mit diesem Machwerk. Nur noch zwei Sätze: "Cash Truck" ist nicht nur ein Film mit Toten, "Cash Truck" ist ein toter Film. Und was die Ex-Frau des Helden über diesen gesagt hat – siehe oben –, das trifft wohl auch auf Guy Ritchie zu.



Guy Ritchies "Cash Truck" ist ab Donnerstag, 29. Juli in deutschen Kinos zu sehen. Welche Spielstätte den Film in Ihrer Nähe zeigt, sehen Sie hier.