"Der Rausch", "Minari" und "Nomadland": Von Heimat, Verlust und Alkohol

Der halbdokumentarische Film, in dem viele Laiendarsteller sich selber spielen, basiert auf Jessica Bruders Buch: "Nomaden der Arbeit – Überleben in den USA im 21. Jahrhundert". Draußen sein, in jedem Sinn. In Zhaos Regie und vor allem in ihrer Konzentration auf Fern wird dies aber keine sozialkritische Anklage, wie sie vor vielen Jahrzehnten mal John Steinbeck in "Früchte des Zorns" formuliert hat, sondern eine elegische Bestandsaufnahme von Land und Leuten. "Die Landschaften sind Teil des Heilungsprozesses, den die Hauptfigur Fern durchlebt", sagt die Regisseurin, und fährt fort: "Sie findet durch die Natur ihren Platz im Leben … Wir Stadtmenschen haben durch die Betonwüsten den Zugang zur Natur verloren."

Man könnte diese Sätze als Verklärung einer ökonomischen Randexistenz deuten. Aber so wie Fern in die Landschaft eintaucht, wird sie auch eine Nachfahrin des Naturschwärmers Henry David Thoreau ("Walden") oder der Heldin in Marilynne Robinsons großem und irritierenden Roman "Housekeeping" (deutscher Titel "Haus ohne Halt"), die versucht, sesshaft zu werden, dies aber nicht schafft und deshalb immer weiter durch die USA driftet. Und natürlich ist Fern in "Nomadland", um noch einmal Gert Raeithel zu zitieren, die Verkörperung jener amerikanischen Sehnsucht "nach dem beyond", nach dem "Verlangen, Menschen, Dinge und bekannte Umgebungen hinter sich zu lassen". Aber wie gesagt: Diese Existenz ist in "Nomadland" nicht freiwillig gewählt, und für die meisten der Herumziehenden bleibt sie auch Ergebnis einer politisch-ökonomischen Katastrophe.

