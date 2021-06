Tops im Film-Business: Ränke, Ranking und ein Kuss

Und das kam so: Jeff Bezos liegt mit Trump schon lange im Clinch, unter anderem hat sich der Amazon-Chef 2013 die "Washington Post" gekauft und mit ihr gegen seinen Intimfeind anschreiben lassen. Trump wiederum hat in dieser mit Verschwörungsvorwürfen angereicherten Wie-du-mir-so-ich-dir-Hauerei vielleicht nicht nur schadenfroh zugesehen, wie Bezos mittels Nacktfotos erpresst wurde, sondern … Aber zur Sache: Jeff Bezos, der übrigens 2018 mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet wurde, hat mit MGM auch das Rohmaterial zu Trumps Reality-TV-Show "The Apprentice" erworben, in welcher der spätere Präsident Jobbewerber begutachtete und den Satz "You're fired" zu seinem Markenzeichen machte. Während der Aufzeichnungen soll er, so der "Stern", extrem ausfallend geworden sein: "Immer wieder seien sexistische, schwulenfeindliche und rassistische Angriffe aus der Sendung geschnitten worden, berichteten ehemalige Mitarbeiter."

Machtmittel von Egomanen und Medienmogulen

Was mit dem Material nun passiert? Ob es unter Verschluss bleibt als Drohmittel oder ob es "unabsichtlich" in die Öffentlichkeit sickert? Die Machtmittel der beiden Ego- und Megalomanen Trump und Bezos sind in diesem Kampf allerdings nicht ganz so ungleich verteilt wie damals, im Jahr 1941, als der Medienmogul William Randolph Hearst den Orson-Welles-Film "Citizen Kane" vernichten wollte. Weil in diesem von Welles selbst gespielten Kane, der sich skrupellos nach oben arbeitet, eben sehr, sehr viel Hearst steckt. Dessen Imperium war damals so mächtig, dass ihm in seiner Rufschädigungs-Verhinderungs-Kampagne "freiwillig" viele Größen der Filmindustrie beisprangen, an vorderster Front Louis B. Mayer, damals Chef der jetzt von Bezos aufgekauften MGM-Studios.