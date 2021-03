Doku "The Great Green Wall": Die Reise der Sängerin

So ist dieser Film also eine Promotiontour? Ja, aber eben nicht nur für Inna Modja, die sich im Afro-Look, großen Ohrringen und meist bunt gemusterten Blusen präsentiert, sondern auch für dieses panafrikanische Projekt, das sie mit dem Erlös ihres Albums unterstützen will. Mit dem Bus oder per Geländewagen geht es voran. "Der Sahel ist an der Front des Klimawandels", sagt Inna Modja. Oft schwebt eine Drohnenkamera die Piste entlang, schaut von oben auf weite Landschaften mit hellbraunem, ausgedörrtem Boden, auch viele Bäume sind zu sehen, aber mit so großem Abstand voneinander, dass man von Wald nicht sprechen kann. Führt der Weg durch Städte und Dörfer, schaltet der Film oft auf Zeitlupe um und fängt Bilder von Menschen und Gesichtern ein, von Kindern und Jugendlichen meist, denn "fünfzig Prozent der Bevölkerung" gehörten zur jungen Generation. Sie würden "zur Migration gezwungen."

Mit diesem Film wolle sie aber nicht das Elends-Image von Afrika bedienen, sagt Inna Modja, es gehe um Hoffnung und es sei wichtig, dass der Impuls zum Bau der grünen Mauer von ihrem Kontinent selber ausgegangen sei. Dass die Fahrt auch durch europäische Historie hindurchgeht, wird im Film nicht explizit erwähnt, zeigt sich aber manchmal doch, wenn etwa ein Musiker sagt: "Entschuldigt mein gebrochenes Englisch, ich wurde französisch kolonialisiert." Inna Modja selber, die mühelos zwischen Französisch und Englisch wechselt, zitiert zur Migrationsfrage den Titel eines Clash-Songs: "Should I stay or should I go?" Für einen Teil der einheimischen Jugend ist die Frage schon beantwortet: "Barcelona oder sterben", so lautet ihr Leitspruch.

Und da sind dann nun doch wieder ein paar jener Bilder eingeschnitten, die das Image des Kontinents prägen. Erschöpfte Wanderer in der Wüste, verdorrte Leichen am Wegesrand, gekenterte Bootsflüchtlinge. Inna Modja sieht sich inzwischen an einem Busbahnhof in Niger um, einem der ärmsten Länder der Welt, das zu einer Drehscheibe für Migrationsbewegungen geworden ist. "Non, non, non!", hier dürfe nicht gefilmt werden, so tönt es aus jenen Bretterverschlägen heraus, in denen die Schleuser ihre Dienste anbieten. "Du wirst verkauft, ohne es zu merken", sagt einer, der die Flucht probiert hat, aber in einem libyschen Kerker gelandet ist und sich jetzt, als Gescheiterter, nicht mehr zurücktraut in seine Heimat. Er habe die Hoffnungen seiner Familie nicht erfüllen können: "Ich schäme mich!"