Hobby-Archäologe Ferdinand Dzierzawa: Ein Händchen für Jahrhundertfunde

Aus dieser Zeit stammen Dzierzawas spektakulärste Funde: 1980 entdeckte er die Schädelplatte eines Waldelefanten und eine Ansammlung von Waldelefanten-Knochen, die in der vorgefundenen Anordnung komplett geborgen wurden. Denn das wahllose Nebeneinander deutet darauf hin, dass es sich um Überreste einer Jagdbeute handelt. An die vier Meter hoch muss der Dickhäuter gewesen sein, größer als ein Mammut oder heutige Elefanten. Beide Funde sind heute in der Dauerausstellung des Löwentor-Museums zu besichtigen.

1985 waren sie Prunkstücke der großen archäologischen Landesausstellung "Der Keltenfürst von Hochdorf". In den Fundberichten des Denkmalamts wurden sie 1986 als Thema des Jahres von den führenden Experten gewürdigt: Winfried Reiff, leitender Direktor am Geologischen Landesamt, Karl Dietrich Adam, Abteilungsleiter am Naturkundemuseum und noch bis zu seinem 87. Lebensjahr Universitätsprofessor, und Eberhard Wagner, Dzierzawas Chef im Denkmalamt. Denn der hatte in der Zwischenzeit seinen alten Job als Schriftsetzer und Werbegrafiker an den Nagel gehängt und sich an Planck gewandt: "Herr Planck, kann ich bei Ihnen mit graben?" Er durfte.

Auf 100 Seiten lassen sich die Forscher über die Sauerwasserkalke – ein anderer Name für Travertin –, die Waldelefanten-Funde und die steinzeitlichen Jäger und Sammler aus. Der Name Dzierzawa findet sich nur ein einziges Mal. Zwischen den studierten Archäologen und passionierten Laiengräbern besteht ein eigentümliches, asymmetrisches Konkurrenzverhältnis. Die Wissenschaftler wissen wohl, dass sie auf Meldungen von Privatleuten angewiesen sind. Aber in ihren Publikationen heben sie das nicht hervor.

In Stuttgart gilt die ganze Geschichte nichts

Dzierzawa erinnert sich: "Jahrhundertfund!" habe Adam bei der Entdeckung der Waldelefanten-Knochen 1980 ausgerufen. Und eingestanden: "Wir haben halt geschlafen. Aber Lehrtätigkeit, Museumsbau, Bürokratie …" Das Löwentor-Museum befand sich damals noch in Planung. Später, bei einer Begehung des Lauster-Steinbruchs im Jahr 1988, nahm der Paläontologe Adam noch einmal Stellung (dokumentiert in diesem Video): "Wir werden wahrscheinlich in wenigen Jahren soweit sein, dass wir diese Travertin-Vorkommen als Richtmaß benützen können für die Gliederung jenes Zeitabschnittes, den wir Eiszeitalter nennen, jenes Zeitabschnittes, der ausgezeichnet ist durch die körperliche Entwicklung, durch die geistige Entfaltung der Menschheit." Und: