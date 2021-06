Kirchen in der Corona-Krise: Entfernt vom Alltag der Menschen

Zugleich sind die Kirchen hierzulande so reich wie nie zuvor. Rekordeinnahmen in Höhe von knapp 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern hat es 2019 in die Kassen gespült. Die Millionen treibt der Staat ein, und immer mehr Menschen empfinden diese Unterstützung als ungerecht. Es ist zwar immer die Rede davon, dass Kirche und Staat in Deutschland getrennt sind, aber das ist nur auf den ersten Blick so. Die Verflechtungen sind eng, und die Kirchen positionieren sich gern an der Seite des Staates. Wie erleichtert waren die Verantwortlichen, als die württembergische Kirche im Jahr 2007 als letzte unter den evangelischen Landeskirchen einen Staatskirchenvertrag abschließen konnte. Damit waren die verlässlich fließenden Staatsgelder gesichert auch für den Religionsunterricht.

Seenotrettung ja, aber Händchenhalten mit der Politik

Wer also nach den Ursachen der Entfremdung von Kirche und Kirchenvolk sucht, muss gar nicht so weit gehen. Die Kirchen haben sich an der Seite des Staates gut eingerichtet und es sich auch ein Stück weit bequem gemacht. Zugegeben, es ist aller Ehren wert, wenn der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, den Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer anprangert, die Untätigkeit der EU als Skandal brandmarkt und selbst ein Rettungsschiff aufs Meer schickt. Damit übernimmt die Kirche eine Aufgabe, die eigentlich die Politik übernehmen müsste. Aber die Politiker überzeugen kann Bedford-Strohm trotz aller Appelle und Aktionen für die Seenotrettung nicht. Sie laufen ins Leere, wenn die Kirche auf der anderen Seite mit der Politik Händchen hält.

Es ist schon einige Jahrzehnte her, dass die Kirche wieder den Stachel ausfährt und für ihre Ziele auch Massen mobilisierte. Hatte der Ökumenische Rat der Kirchen nicht 1998 eine Dekade zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ausgerufen? Die ist dann vor ein paar Jahren still und leise in nichtssagenden Floskeln begraben worden. Und in den 1980er-Jahren waren die evangelischen Kirchentage noch friedensbewegt. Da wurde gegen den "Militärwahnsinn" mobilisiert.

Heute tanzt man mit der Politik lieber Ringelreihen, artikuliert artig seinen Protest, eckt aber wenn möglich nur ein klein wenig an. Auch der jüngste Ökumenische Kirchentag im Mai plätscherte im Netz als digitaler Event vor sich hin und endete in allgemeinen Floskeln. Ein gut gemeintes Unterhaltungsprogramm für schlappe 18 Millionen Euro. Kein Wunder, dass bei Politikerinnen und Politikern evangelische Kirchentage und Katholikentage inzwischen beliebte Plattformen sind, um sich zu präsentieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann man da mal ganz privat als überzeugte Christin erleben, auch der Austausch mit der Galionsfigur von Fridays for Future, Luisa Neubauer, macht sich gut. Sicher eine schöne Erinnerung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), lange Jahre aktiv im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem höchsten Laiengremium der katholischen Kirche, liegen die Kirchen besonders am Herzen – als moralisches Fundament und als Kitt der Gesellschaft. Kirche also als gleichberechtigter Partner der Politik? Weit gefehlt. Als der ehemalige US-Präsident Barack Obama beispielsweise 2017 beim Evangelischen Kirchentag in Berlin bei einer Podiumsdiskussion mit Angela Merkel auftrat, war EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm nur noch Statist.

Die Deutungshoheit haben längst andere

Solche Vorfälle sollten sich die Kirchen zu Herzen nehmen, sonst verkommen sie in der Rolle des Wertelieferanten zu willigen Dienstleistern. Auch die wenigen Fälle von Kirchenasyl im Südwesten finden nach in Absprache mit dem Staat vereinbarten Regeln statt.

Ein scharfes Profil sieht anders aus. Längst haben andere die Deutungshoheit in gesellschaftlichen Fragen übernommen. Die Jungen von Fridays for Future kümmern sich um die Bewahrung der Schöpfung. Den Kirchenbeamten liegt beim Klimaschutz eine Zertifizierung nach EU-Regeln ohnehin näher als handfester Protest. Nicht Theologen, sondern Hirnforscher definieren die Grenze zwischen Leben und Tod, und Pfarrerinnen und Pfarrer sind inzwischen auch beim letzten Gang oft nicht mehr die erste Wahl. Spiritualität scheint manche und mancher heute eher beim Waldbaden zu finden als zwischen Kirchenmauern.

Es gibt für die Kirchen offenbar nicht viel zu sagen zu den drängensten Ängsten der Menschen. Aber Fragen gibt es doch genug: Sind aus theologischer Sicht Lehren aus der Pandemie zu ziehen? Braucht Wissenschaft nicht auch ein kirchliches Korrektiv? Wie geht es weiter mit unserem Gesundheitssystem? Aus christlicher Sicht durchaus eine Herausforderung. Aber da müssten die Kirchen auch kritische Fragen an ihre eigenen Einrichtungen stellen, die längst effizienzorientierte Wirtschaftsbetriebe sind – das Nein der Caritas zu einem Pflegetarifvertrag ist nur ein Beispiel (Kontext berichtete).

Die Kirchen glänzen in der Corona-Pandemie durch Mut- und Ratlosigkeit. Im reichen Südwesten hütet man eifrig den Status quo. Aus dem Blick geraten scheint den Kirchen ihr ureigenster biblischer Auftrag. Da geht es um die Würde nicht nur des Menschen, sondern aller Kreaturen und der Schöpfung. Eine Institution, die diesen Zielen folgt, muss dies nah am Menschen tun. Alles liegt am Engagement der Pfarrerinnen und Pfarrer, das aber oft erlahmt in Gottesdienstritualen und Kirchenbürokratie.

Die offizielle Kirche, ob katholisch oder evangelisch, scheint zufrieden in der Behäbigkeit staatlicher Alimentierung, Reformen sind nicht in Sicht. Komfortabel ist dies allemal, aber damit besteht die Gefahr, künftig in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen, wenn immer mehr Mitglieder der Institution den Rücken kehren.