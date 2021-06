"Ich bin dein Mensch": Verstand und Gefühl

Maren Eggert wirkt dazu im Kontrast nicht wie eine seelenvolle Alma, sondern spröde und kühl, also ein bisschen so wie in den spröde-kühlen Filmen, die sie mit der Regisseurin Angela Schanelec ("Marseille") gedreht hat. Aber wie Almas anfängliche Härte und uneingestandene Einsamkeit aufweicht, ihre schroffe Rationalität Sprünge bekommt, sie ihr Misstrauen und ihre Skepsis langsam ablegt und in Tom schließlich mehr sieht als einen elektrischen Diener oder ein nettes Haustier, das spielt Eggert, für ihre Rolle mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet, sehr nuanciert. In einer Nebenrolle als adrette Konzernangestellte und Betreuerin von Tom ist übrigens Sandra Hüller ("Toni Erdmann") zu sehen, die zu Mensch-Roboter-Beziehungen sagt: "Wir empfehlen, an einer gemeinsamen Vergangenheit zu arbeiten. Nur wer eine Vergangenheit hat, hat auch eine Zukunft."

Geht das denn? Kann man sich eine Vergangenheit erfinden und sogar an sie glauben? Es geht wohl nur, wenn sich Verstand und Gefühl nicht in die Quere kommen. Anders gesagt: es geht wohl nur, wenn man glauben will. Gleich zu Beginn im Tanzclub, als Alma den ihr zugewiesenen Tom noch ablehnt, hat sie ihn verhört und wollte wissen, ob er an Gott glaube. ("Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte", hat er geantwortet.) Später erklärt sie ihm, sie sei Atheistin. In den überklaren Bildern aber, in denen Berlins Mitte wunderbar leuchten darf, schwingt etwas Geheimnisvolles, ja, etwas Mystisches mit (Kamera: Benedict Neuenfels). Und wenn Tom auf einer Lichtung im Wald steht und paradiesisch-friedlich um ihn rum die Hirsche grasen, dann wirkt dieser Roboter wie von oben gesandt – wie ein Engel auf Rettungsmission.