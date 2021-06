Stuttgart-21-Denkmal: Im Exil am Bodensee

Zum einen will Bad Urach ein Werk zum traditionellen dortigen Schäferlauf – die Tradition gibt's nicht nur in Markgröningen. Das Thema kommt dem Künstler sehr entgegen, denn er habe herausgefunden, erzählt er grinsend, dass die Schäfer in der Anfangszeit zur Freude der Damenwelt nicht nur barfüßig, sondern auch bar jeglicher sonstiger Verhüllung abwärts der Hüfte übers Stoppelfeld liefen, nur oben mit einer Weste bekleidet. Bei diesem Detail sieht sich Lenk nicht nur als notorischer Schelm, sondern auch als sorgfältiger Dokumentarist, versteht sich.

Und dann ist auch noch ein Lenk für die Stadt Böblingen in Aussicht, zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs. Am 12. Mai 1525 fand vor den Toren der Stadt eine der blutigsten Schlachten des Krieges statt. Sollte der Auftrag zustande kommen, und Lenk ist recht zuversichtlich, müsste das Werk also bis Mai 2025 fertig sein. Viel zu tun. Ende 2025, da sollte doch auch irgendwas mit Stuttgart 21 sein, nur was nochmal? Egal.

Vage Hoffnung macht – die Bahn

Am frühen Nachmittag, nach einer Pappkarton-Pizza- und Bier-Pause, ist die "Chronik einer grotesken Entgleisung", so der offizielle Untertitel der Skulptur, dann endgültig in allen Einzelteilen verladen und gesichert und die Fahrt geht ab in Richtung Bodman. Für ratlose Suchende ist ein Zettel an einem Baum vorm Stadtpalais angebracht: "Bin im Exil am Bodensee".

Nun hofft ein Exilant ja in der Regel auf Rückkehr. Hält Lenk einen Standort in Stuttgart doch noch für denkbar? Der Künstler holt ein wenig aus. Quasi ein Nachbar und guter Freund von ihm, zwei Kilometer entfernt in Überlingen wohnend, sei ja Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Und der habe einen guten Draht in den Vorstand der Deutschen Bahn. Explizite Namensnennungen unterbleiben, aber man habe, so Lenk, schon vernehmen können, "dass auf Vorstandsebene darüber gesprochen wird, ob die Skulptur, wenn der Tiefbahnhof denn je fertig werden sollte, in der Bahnhofshalle stehen könnte." Mal sehen, wie es kommt. Wenn Stuttgart 21 schließlich für irgendetwas gut ist, dann für Überraschungen.