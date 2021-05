Stuttgart-21-Denkmal: "Stuttgart braucht diese Skulptur"

Warum?

Weil wir hier Orte brauchen, an denen sich die Stadtgesellschaft reibt und erhitzt diskutieren kann. Diese Skulptur bietet dazu wunderbaren Anlass. Lenk hat die ganze Debatte um das Pro und Contra Stuttgart 21, um politische Partizipation und Verantwortung ebenso eingefangen wie den Streit der Projektgegner untereinander. Und das ist gut so. Wenn ich mit dem Fahrrad dran vorbeifahre, egal ob morgens oder abends, stehen dort immer Leute und gucken und diskutieren. Die Skulptur zieht die Leute magnetisch an.

Für mich dokumentiert diese "Chronik einer grotesken Entgleisung" Zeitgeschichte und ein Denkmal im positiven Sinne. Die Erinnerung an ein Projekt, das höchst umstritten war und immer noch ist. Fällt Ihnen ein Ort ein, wo es besser stünde als beim Stadtpalais, das sich ja der Stadtgeschichte widmet?

Das sehe ich auch so und meine, dass sie ins Herz der Stadt gehört und zentral stehen sollte. Es macht keinen Sinn, diese Skulptur irgendwo hinzustellen, schon gar nicht an den Bodensee oder die Stuttgarter Peripherie. Der räumliche Bezug zum Bahnhofsturm muss auf jeden Fall gegeben sein. Das Stadtpalais steht für Stadtgeschichte und Bürgerengagement. Dort werden ja auch Exponate zum Widerstand und zum Protest gegen Stuttgart 21 ausgestellt. Es ist also ein öffentlicher Ort, innen wie draußen, ein Ort, an dem Diskurs stattfinden kann und soll. Das Werk braucht einen Kontext. Und den gibt es nicht auf irgendeiner Wendeplatte oder einer Fahrspur-Mittelachse. Für mich wäre der Ort vor dem Stadtpalais ideal, keine Frage.

Nun soll dieser stadtgeschichtliche Stolperstein einer gefälligen Stuttgart-am-Meer-Installation weichen. Warum? Sind in Honig marinierte Steaks wichtiger als gegrillte Juchtenkäfer, wie Lenk spöttisch sagt?

Man könnte den Lenk doch integrieren in das Stuttgart am Meer. Schließlich gab es ja eine Welle der Empörung um S 21, insofern ist das Motiv ja vorhanden und gar nicht so verkehrt.