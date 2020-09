Lenk-Denkmal: Stuttgart mit Laokoon

Susanne Heydenreich,

Schauspielerin und Intendantin:

"In endlos vielen Montagsdemos hat der gemeinsame Protest vieler Bürger sie über Jahre hinweg in der gemeinsamen Sache geeint. Auch wenn wir S 21 damit nicht verhindern konnten – der Protest lebt in den Herzen weiter und die Erinnerung an diese vielen Tausend Menschen, die sich über Jahre hinweg am Bahnhof zusammenfanden, verdient es, auch von nachfolgenden Generationen durch ein Denkmal des Protestes im Gedächtnis behalten zu werden. 'Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.' (George Bernhard Shaw)"