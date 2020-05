"S 21 – ein politischer Skandal"

Haben Sie in diesem Kosmos der heruntergelassenen Hosen und verspotteten Mächtigen eine Lieblingsfigur?

Eine der wunderbarsten Plastiken ist für mich der bereits erwähnte Martin Walser in Überlingen, wie er da auf dem alten Zossen draufhockt, mit Schlittschuhen an den Füßen. Ein Großschriftsteller, der sich in seiner Bedeutung für die deutsche Literatur wohl für eine Wiedergeburt von Goethe hält. Von Lenk dargestellt als einer, der aufpassen sollte, dass er sich nicht auf zu dünnes Eis begibt mit seinen Schlittschuhen, und dann blubblubbblub wegsackt.

Die Imperia wurde zum Wahrzeichen von Konstanz. Wird das der schwäbische S-21-Laokoon in Stuttgart auch schaffen?

Das müssen wir abwarten. Es könnte eine beispielhafte Darstellung werden. Aber dazu braucht es auf der Seite der Verantwortlichen solche Fähigkeiten wie Selbstkritik und Humor und die Erkenntnis, welche Fehler man machen kann, wenn man Verantwortung trägt. Ich hoffe, die Plastik wird in Stuttgart aufgestellt. Aber seien Sie mir nicht böse: Meine Skepsis, die Fähigkeit der Verantwortlichen zur Selbstkritik betreffend, ist groß. Ob das beispielsweise bei Herrn Mappus der Fall ist, wage ich zu bezweifeln.

Wie wäre es, wenn man oben auf dem Bahnhofsturm den Stern abmontieren und das S-21-Denkmal drauf setzen würde? Dann könnte sich in der Landeshauptstadt wie in Konstanz ein flottes Kunstwerk von Peter Lenk drehen.

Das würde aber nicht funktionieren. Denn von so weit unten sieht man die wunderbare Satire in dieser Plastik gar nicht. Der beste Platz wäre doch gegenüber dem Bahnhof auf der Schillerstraße. Und im Übrigen, ich finde schon, der Stern hat eine besondere Bedeutung für Stuttgart, und das ist auch gut so.



