"Weißbier im Blut": Ohne Hose, aber mit Inbrunst

Sigi Zimmerschied, aus dem bigotten Passau stammend und seit Jahrzehnten mit abgründigen Kabarettprogrammen brillierend, vergleicht "Weißbier im Blut" denn auch mit den Brenner-Krimis, in denen sein Kabarett-Kollege Josef Hader Morde aufklärt: "Nachdem der jetzige bayerische Heimatfilm einen starken Zug in den Boulevard genommen hat – auf hohem Niveau –, hoffe ich, dass wir mit diesem Film wieder etwas zurückholen. Etwas von der verloren gegangenen Poesie und Melancholie, dass wir eine andere Stimmung erzeugen, eine Verlorenheit, ohne die Ironie, den Humor zu verlieren. Den Akzent anders setzen – insofern sehe ich mich schon mehr in der Nähe der Brenner-Filme als woanders." Ja, der Brenner. Auch so einer, dem sich die Bedienung im Wirtshaus erbarmen könnte wie es mit Kreuzeder die traurig-mitfühlende Gerda (Luise Kinseher) tut, obwohl selber vom Wirt ausgebeutet und zwar auch sexuell.

Minimal-Blasmusik vom Ex-Biermösl-Blosn

Kreuzeder solle sich halt nicht so gehen lassen, mal wieder rasieren, waschen, eben "all solche Dinge", sagt Gerda. Und Kreuzeder erwacht ein bisschen, nicht nur neben Gerda ("Sie ham sich doch an mir betätigt oder vielleicht nicht!?"), sondern überhaupt, er nimmt sich also des Mordfalles an, er weiß auch schon nach der halben Spielzeit – man sieht es, weil bei einer Idee seine Augen ganz groß und rund werden! – wer's war, und, was in dieser Geschichte fast noch wichtiger ist, er spielt auch mal wieder Klavier, zwar ohne Hosen, aber mit Inbrunst. Die Blasmusik in dieser Tragikomödie stammt übrigens von Stofferl Well, der mal bei der Biermösl Blosn war, und am Anfang bläst sie, als eine Art bayerischer Variante der repetitiven Minimal Music, fast zu viel. Später ist dann Pachelbels Kanon in D-Dur zu hören, wie in Filmen so oft – und immer wieder schön.

"Machen Sie gerade verdeckte Ermittlungen im Penner-Milieu?", das will jetzt die Psychologin Doktor Carmen März (Brigitte Hobmeier) wissen und fragt den irgendwie über die Leinwand hinausriechenden Kreuzeder – so als erweitere sich die Optik ins Olfaktorische – auch noch: "Warum trinken's denn so fleißig?" Aber Kreuzeder weiß gleich, dass Frau Doktor selber "einen Hau" hat, und so hockt man bald zusammen im Wirtshaus und erzählt sich Sachen in Dialogen, in denen oft ein bisschen Brecht oder Horvath mitschwingt oder auch Franz Xaver Kroetz, und letzterer hat gerade, nachdem er schon lange keine Dramen mehr schreibt, den Gedichtband "Ich spür Herbst" veröffentlicht, mutig-derbe und ziemlich verzweifelte Lyrik, die mit dem Film gar nichts zu tun hat oder vielleicht doch. Das Gedicht "Schiss" endet so: "Wie kotzt mich jede Sitzung an / bei der ich sitz und doch nicht scheißen kann. / Herbstkalt ist's und war nie sommerheiß, / und aus dem Spiegel stiert ein blöder Greis. / Ach könnt ich mich doch selbst rausscheißen / und ohne mich ganz weit verreisen." Wer jetzt als Leser empört aufgestöhnt hat, der sollte sich "Weißbier im Blut" lieber nicht ansehen.



