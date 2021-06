Dokumentarfilm "Kultourhelden": On the Road

Ein Kinoliebhaber ist auch Wolfram Hannemann, von nun an Wolfram genannt. Mit seinen beiden Porträtierten Gerhard und Klaus verbindet ihn, neben den Erfahrungen einer in den 1950ern geborenen Generation, eine gewisse Bodenständigkeit. Was hier heißt: eine nicht nur luftig-intellektuell dahinschwebende, sondern eine quasi geerdete Begeisterung fürs Kino. Denn Gerhard, Klaus und Wolfram kennen sich auch aus mit der Technik. Sie wissen Bescheid über Formate und Ton, sie haben viele Veränderungen mitgemacht und Projektoren bedient und Filmspulen gewechselt, als die Vorführungen noch nicht digital waren und statt eines elektronischen Codes zum Entschlüsseln der Festplatte noch richtige Kopien geliefert wurden.

Kino mit Gewicht

Filme vorführen in analogen Zeiten, das war mal harte Arbeit. Das müsse jetzt doch leichter gehen, wird Gerhard in "Kultourhelden" gefragt. Nein, sagt er, jedenfalls nicht für ihn und seinen Ein-Mann-Betrieb. Und wenn man sieht, wie er in seiner Wohnung gerade das Equipment zusammenstellt, einen mit Kisten beladenen Rollwagen über die Schwelle der Terrassentür hebt und – "Aufpassen auf den Rücken!" – schweres Gerät in seinen Lieferwagen wuchtet, dann ist die Frage schon visuell beantwortet. Man spürt also, weil die "Kultourhelden"-Kamera mit viel Verständnis für die Sache sozusagen mitarbeitet, schon beim Zuschauen, wie viel Gewicht das Kino hat. Das komplette Be- und später das Ausladen und Aufbauen wird natürlich nicht in Echtzeit gezeigt, da greift Wolfram auf das Zeitraffer-Stilmittel zurück.

Und dann setzt die Musik ein, Gerhard hat seine Kappe aufgezogen, er sitzt am Steuer, vor ihm die Straße, und man denkt jetzt ein bisschen an Wim Wenders' Road Movie "Im Lauf der Zeit" aus dem Jahr 1976. Da fährt einer mit dem Laster übers Land und repariert in den letzten Kinos die Projektoren. In gewisser Weise ist das Wenders-Werk also der Vorfilm zu "Kultourhelden", das mit seinem langsam-spröden Erzählen in Schwarzweiß und seinen fast drei Stunden Länge im Wanderkino von Gerhard oder Klaus allerdings keine Chance hätte. Gerhard fand sich ja sogar mal als einziger Zuschauer wieder, als er "Casablanca" im Original mit Untertiteln spielte. Der größte Erfolg für ihn und Klaus war "Titanic". So lange Schlangen! Vor allem die Frauen seien, so Klaus, nach der Vorstellung gleich wieder rein in die nächste.