Gauleiter Chrupalla freut sich

Und der Gauleiter von drüben muss nur warten, bis die etwas älteren Wähler das Zeitliche gesegnet haben – dann ist die AfD die stärkste unter den Parteien im deutschen Osten. In der Altersklasse zwischen 18 und 35 liegen Rechtsgedrechselte nicht erst seit dem 6. Juni 2021 deutlich vor der CDU. Allerdings: Knapp 40 Prozent der Berechtigten blieben mit ihrer Stimme allein zu Hause und mieden die Urnen. Da tröstet es kaum, dass zu DDR-Zeiten die Wahlbeteiligung höher war.

Ganz anders in den USA. 27 Prozent der US-Amerikaner sind heute noch fest davon überzeugt, dass es bei der Abwahl von Donald Trump nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich auch. 53 Prozent der Republikaner glauben an Märchen – also daran, dass Trump der "wahre Präsident" ist und die Italiener dabei waren, als die Wahl gefälscht wurde. Da wird schnell vergessen: Gott hat mitgewählt, wie in Sachsen-Anhalt. 80 Prozent der 2,2 Millionen Einwohnerinnen sind konfessionslos – und trotzdem! Putin, Gauland, Vonovia und Deutsche Wohnen, maoistische Masken für Bettler und Behinderte, Rückzug aus Afghanistan, Ärztemangel, der niedrigste Ausländeranteil weltweit, Abwanderung zwischen Bitterfeld und Südharz, Aspirin oder Plastik im Boden, Klimaschwindel und Klimawandel, selbst der Rückzug von Karl Marx kann den anhaltiner Sachsen nicht hindern, der Demokratie die Stange zu halten. Gut. Setzen.

Thomas Müntzer, Anhaltiner, aber tot seit fast 500 Jahren und demnächst beim Jubiläum hoffentlich Anlass vieler Nachdenkfeiern, war ein christlicher Revoluzzer, geboren in der Grafschaft Stolberg, Territorium des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Sei's drum. Mit Blick auf diese und ähnliche Wahlen ist von den Revolutionären alter Schule nicht viel übrig geblieben. Für die "rechte Gesellschaft" stimmten im Südharz knapp 60 Prozent, die unvereinigte Linke blieb verdient oder unverdient bei 20 Prozent. Abgesoffen.

Sahra, das kannste jetzt drehen und wenden wie du willst, denn das Gedächtnis aller Gesellschaften ist einfach zu kurz. Der rote Thomas stand für die gewaltsame Befreiung der Bauern – Sachsen-Anhalt ist heute die von vollautomatischen Maschinen (KI) geprägte Kornkammer Deutschlands mit viel Mikroplastik in Erde & Brot. Die Bauern sind befreit, nur das mit der gerechten Gesellschaftsordnung, die Müntzer wollte, hat nicht ganz geklappt. Die aufgehobenen Privilegien sind wieder da, Klöster und Kirchen wurden renoviert. Geblieben sind seit 500 Jahren die von Müntzer eingerichteten Räume für Obdachlose und Armenspeisung.



