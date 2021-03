Deutscher Impfstoff nur für Deutsche! In echt, das wäre jetzt ein wirksamer Slogan für den kommenden Wahlkampf. Wie erfolgreich wir im Bereich der Erfindungen sein können, beweist ja nicht nur – nein, nicht Zyklon B! – Hildegard von Bingen (darum ist es am Rhein so schön!), sondern auch ein Mittel, auf das heute kein Mensch weltweit mehr verzichten muss: Aspirin. Das Aspirin (Acetylsalicylsäure) ist ja eine typisch deutsche Erfolgsgeschichte. Der Erfinder war gewissermaßen Arthur Eichengrün, aber da er Jude war, bekam den Ruf der Nachwelt (und das Geld) ein anderer.

Coronabedingt und im berechtigten Misstrauen gegen Banken horten wir momentan Milliarden Euro zu Hause: Konsumstau. Nie war ein Wohnungseinbruch vielversprechender – außer bei meiner Omi Glimbzsch in Zittau. Da fänden sie allenfalls Ablehnungsbescheide der Sozialbehörden.

In Zeiten des Umbruchs erinnert man sich gern an früher an die Zeiten, als die Parteispenden noch im Koffer übergeben wurden. Das waren häufig sauer verdiente Überschüsse aus der Arbeit eines Waffenhändlers, der Gutes für die CDU tun wollte. Heute gibt es das vom CDU-MdB Joachim Pfeiffer aus Waiblingen mühsam durchgesetzte Bemühen um Transparenz. Pfeiffer beruft sich vermutlich auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Der Stuttgarter forderte die "Darlegung aller Gründe der Regierungsmaßregeln" fürs Volk, denn die Missachtung des Prinzips der Publizität führe "zur Dumpfheit, Missmut, Gleichgültigkeit gegen alles Oeffentliche, Kriecherei und Niederträchtigkeit" – just das haben Dr. Pfeiffer und seine Mitstreiter jüngst verhindern können.

Die Hütte brennt und wo es keine Feuersbrünste gibt, steigt das Wasser. Während Bill Gates und seine Frau die Sonne verfinstern wollen, vermutlich um Geld zu machen und um das Klima zu retten, hatten die alten Ägypter Vollmond (auf den ist Verlass!). Und der hat die gesamte Weltwirtschaft und Deutschland (West) gerettet. Was tun ohne Gartenmöbel oder seltene Erden aus China? Der Kanal ist die wichtigste Frachtverbindung zwischen Europa und Asien – seine Blockade durch einen (chinesischen!) Frachter kostet 400 Millionen US-Dollar. Pro Stunde. Und wer zahlt das? Kontext? Sie? Ich. Geduld – Sie werden's erleben.

Genau die Kraft, die zu einem Sieg gefehlt hat, braucht es, um eine Niederlage zu verkraften. Wir leben letztlich alle unter einem Himmel, aber vielen fehlt der Horizont, sagte Gangolf Stocker. Unser Weggefährte und Förderer ist am 26. März 2021 gestorben. Wir sind traurig.



