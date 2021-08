Kesselbambule: Wurzelbehandlung statt Bambuszahnbürste

Die Stimmung ist peacig, die Debatten sind basisdemokratisch und diskriminationsfrei, Stress kommt nicht auf, höchstens Müdigkeit. Die beiden Mitorganisatorinnen und Sprecherinnen sind jedenfalls deutlich erschöpft. "Ja, die Nacht war kurz", sagt Franziska Sander, ebenfalls Sprecherin vom Klimacamp. "Und die letzten Wochen waren auch anstrengend." Monatelang wurde das Wochenende vorbereitet. Das Team musste das Konzept sogar im Bezirksbeirat Stuttgart Mitte vorstellen, wo die bürgerlichen Fraktionen befürchteten, dass vom Camp extremistische Aktionen ausgehen könnten – was immer darunter zu verstehen ist. Zudem waren viele Ämter in das Genehmigungsverfahren involviert, berichtet die offizielle Campleiterin Andrea Schmidt. "Das Tiefbauamt, der Brandschutz, das Amt für politische Versammlung, zwei Polizeireviere, das Friedhofsamt und auch das Land, weil die Uni ja dem Land gehört." So wurde den OrganisatorInnen erst eine Woche vor Start des Klimacamps der Stadtgarten als Ort des Geschehens freigegeben. Und erst drei Tage vorab wurde die Küche genehmigt. Schmidt grinst. "In der Verwaltung ist man eben nicht in der Lage, sich einmal zusammenzusetzen, um alles zu besprechen. Aber es hat ja geklappt." Das ist die Hauptsache, und so kann auch Schmidt damit leben, "dass wir aufgrund der Auflagen nicht mal Steine auf die Flyer legen dürfen. Wegen der Wurfgefahr." Wieder lacht sie.

Währenddessen sitzen unter der Plane von Zelt Rosa rund 30 junge Frauen und Männer um Hannes Rockenbauch herum. Der Stadtrat von SÖS erläutert, was so alles auf kommunaler Ebene entschieden wird: Flächenversiegelung, Milliarden für Tunnelbau, Wohnungsverkäufe. Und was dagegen getan werden kann. "Wenn ausschließlich der Gemeinderat entscheidet, sind derartige Projekte nicht zu verhindern", sagt der Architekt. Es brauche immer Öffentlichkeit, Skandalisierung und Druck von außen. Rockenbauch ist überzeugt vom Engagement vor Ort: "Wenn Entscheidungen vor Ort einfach so durchlaufen, muss man sich nicht wundern, wenn im Großen auch nichts anders wird."