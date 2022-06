Thomas Strobl: Ein Münchhausen

Die schlimmste Niederlage seines Lebens hatte er da schon hinter sich. Im Dezember 2014 konnte der Landesvorsitzende seit immerhin gut drei Jahren – zuvor war er neun Jahre Generalsekretär – im Basisentscheid um die Spitzenkandidatur bei den anstehenden Landtagswahlen gerade mal rund 16.000 der 67.000 CDU-Mitglieder aktivieren. 4.000 weniger als sein Kontrahent Guido Wolf, was sich schlussendlich und angesichts der krachenden Niederlage 2016 gegen Winfried Kretschmann nicht eben als der Weisheit letzter Schluss herausstellte. Trotzdem blieb Strobl beschädigt.

Apropos Kretschmann: In den Turbulenzen der vergangenen Wochen um die Brief-Affäre und seine sich als immer absurder herausstellende Weitergabe eines Anwaltsschreibens in einem "Me too"-Disziplinarverfahren gegen den Inspekteur der Polizei wird viel spekuliert über die Achse zwischen dem Regierungschef und seinem Stellvertreter. Unstrittig ist, dass der Grüne anders als viele von dessen Parteifreunden seinen Stellvertreter so ordentlich behandelt, dass viele Grüne den Kopf schütteln über so viel Noblesse. Die aber damit zu tun hat, dass Kretschmann eine von ihm geführte Koalition um nahezu jeden Preis stabil halten und zum Erfolg führen will, ob das nun eine grün-rote ist oder eine grün-schwarze.

Davon profitiert Strobl. Auch deshalb wird er wegen seiner Steherqualitäten als Marathon-Mann beschrieben. Als Generalsekretär war er Diener zweier Herren, nach Oettinger ab 2010 von Stefan Mappus. Beide gehörten den beiden ziemlich verfeindeten Lagern in der Südwest-CDU an, die ihre Gegnerschaft weniger aus unterschiedlichen ideologisch-programmatischen Positionen bezogen als aus persönlichen Ressentiments. Strobl hätte sie also zusammenführen können, brachte sie aber beide gegen sich auf, weil er programmatisch wie ein Schachtel-Teufel mal da und mal dort auftaucht mit dem Maximal-Effekt potentieller Partner:innen. Ein Beispiel von vielen: Schon 2005 promotete er die Zusammenarbeit mit den Grünen in einer schwarzen Ampel, um nur zwei Jahre später für die Verschiebung des Atomausstiegs zu werben.

Wenn schon danebenliegen, dann mit Anlauf

Vielleicht ist schon der Start in die lange ohne Zweifel erfolgreiche Karriere bis zum Vize von Angela Merkel eigentlich ein Missverständnis. Gern und nicht nur am späteren Abend erzählt er, wie die Jusos an seiner Schule, am renommierten Robert-Mayer-Gymnasium samt Sternwarte, einen Alleinanspruch auf die Zuständigkeit für die Welterklärung erhoben hätten. Wie so vieles in seinem späteren Politikerleben bezog er das auf sich, denn: "Das wollte ich mir nicht gefallen lassen." Als wären die Jusos keine Demokrat:innen, gründete er einen "Arbeitskreis demokratischer Schüler", trat alsbald in die Junge Union ein und lernte Oettinger kennen.