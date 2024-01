Roman "Mit der Faust in der Hand": Menschenopfer für den Wahnsinn

Seit 1992 gibt es in Brettheim, das inzwischen Teil der hohenlohischen Gemeinde Rot ist, auch ein Museum, das sich der Aufarbeitung verpflichtet hat, vorangetrieben von der Landeszentrale für politische Bildung und dem früheren Brettheimer Bürgermeister Friedrich Braun, der zum Zeitpunkt der Geschehnisse selbst im Alter der vier Hitlerjungen war. In der Erinnerungsstätte ist unter anderem eine der Panzerfäuste zu sehen, ausgestellt in einem Aquarium.

Die Idee, den Stoff als Roman zu verarbeiten, ist über etwa fünf Jahre gereift, erzählt Hildebrand. "Historische Erzählungen aus der Region sind ein bisschen mein Steckenpferd", sagt die Schriftstellerin aus dem Jagsttal, die Ende 2021 auch schon eine Mordserie im Jagstberg des Mittelalters verarbeitete. "Mit der Faust in der Hand" ist in enger Abstimmung mit der Erinnerungsstätte entstanden, das ist ihr wichtig. "Am Anfang war der Förderverein, der das Museum betreibt, noch skeptisch. Zum Beispiel wollte schon einmal eine Regisseurin Material, um einen Kinofilm zu drehen, aber das haben sie abgelehnt aus Angst, dass da etwas Reißerisches entsteht." Ihr gehe es in dem Buch nicht um Skandalisierung, sagt sie. Sondern darum, aus der Innenansicht nachzuzeichnen, weswegen sich Jugendliche für den Faschismus begeistern.

Hildebrand verweist dabei nicht nur auf die Umfragewerte der AfD, sondern auch auf völkische Zeltlager in ihrer Heimat Hohenlohe, in denen bereits Kinder die Blut-und-Boden-Ideologie eingetrichtert wird. Eines ihrer Lieblingsbücher ist "Die Welle" – "übrigens auch eine tolle Verfilmung mit Jürgen Vogel" –, weil darin so anschaulich deutlich werde, wohin autoritärer Gehorsam führen kann.

Faszination Panzerfaust

Als hauptberufliche Lehrerin hofft Hildebrand darauf, dass ihr Roman einmal Schullektüre wird. Für die zugrundeliegende Recherche hat sie Feldpost studiert, einige Originaldokumente sind im Wortlaut eingeflossen, Bürgermeister Gackstatter und Lehrer Wolfmeyer sind historische Personen. Doch über die vier Hitlerjungen selbst, die damals entwaffnet wurden, ist nur wenig bekannt. Im Gegensatz zu beispielsweise Klaus Theweleits psychoanalytischen "Männerphantasien", die mit den autobiographischen Erzählungen ehemaliger Freikorpskämpfer arbeiten, gab es hier keine Tagebücher oder Ähnliches, die einen unmittelbaren Einblick in die Innenansichten ermöglichen. "Also brauchte es Fantasie, um die Leerstellen zu füllen", sagt Hildebrand. Ihr Protagonist Georg ist also eine fiktive Figur, "aber ich habe mir alle Mühe gegeben, damit sie authentisch ist und dass alles, was ich beschreibe, wirklich so geschehen sein könnte". Das habe sie etwa von Ex-Bürgermeister Braun prüfen lassen, der bestätigt habe, dass die Beschreibungen seiner Wahrnehmung der damaligen Zeit entsprechen.

Auch bei Georgs Familie handle es sich um repräsentative Biographien. Der Vater leidet als Bauer darunter, dass zwei seiner Söhne eingezogen wurden (der älteste, Martin, ist zu Handlungsbeginn bereits tot) und dem polnischen Arbeiter, der dem Hof zugewiesen wurde, das Bein eitert. Als die Familie schließlich die Nachricht erhält, dass auch ihr Hermann "im Kampf um das Großdeutsche Reich" gefallen sein, reagieren die Eltern mit Trauer – Georg aber mit Hass: "Für mich stand fest, dass ich meine Brüder rächen würde."