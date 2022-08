Alfred Hausser: "Steht das alles wieder auf?"

Hausser stürzte sich sofort in die politische Arbeit für ein antifaschistisches Deutschland. So arbeitete er als Redakteur für die Jugendzeitschrift "Die Zukunft", die in Tübingen in der französisch besetzten Zone herausgegeben wurde. Der Kommunist Hausser setzte große Hoffnungen auf ein Bündnis verschiedener antifaschistischer Gruppen. Damit war er damals nicht allein. Antifaschist:innen der unterschiedlichen politischen Richtungen setzten nach den Erfahrungen der Spaltung in der Weimarer Republik auf Kooperation. So gab es auch in Baden-Württemberg Bestrebungen eine einheitliche Sozialistische Partei zu gründen, um die Spaltung zwischen SPD und KPD zu überwinden. Im Zuge des Kalten Krieges wurden solche Impulse bald wieder zurückgedrängt, in Ostdeutschland instrumentalisiert und in den westlichen Besatzungszonen von den Alliierten unterbunden. 1956 wurde die KPD in der Bundesrepublik verboten.

Schon 1950 musste Hausser wieder in der Haftanstalt Ludwigsburg und wegen einer kritischen Stellungnahme zum Koreakrieg eine dreiwöchige Haftstrafe verbüßen. Doch er ließ sich auch von vielen politischen Rückschlagen nicht entmutigen. 1948 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der VVN, deren Landesvorsitzender er in Baden-Württemberg von 1961 bis 1992 gewesen ist. Für ihn, der den Terror der Nazis am eigenen Leib erfahren hat, war der oft verwendete Spruch "Wehret den Anfängen" bitterernst.

"Steht das alles wieder auf?". Diese Frage stellte Hausser noch im hohen Alter, wenn er auf Kundgebungen gegen das Auftreten alter und neuer Nazis protestierte. Dabei zeichnete sich Hausser durch eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen politischen Anschauungen in der antifaschistischen Bewegung aus. Wesentlich auf Haussers Initiative gingen die Antifaschistischen Stadtrundfahrten in Stuttgart zurück, die über viele Jahre gemeinsam mit dem Stadtjugendring durchgeführt wurden und Tausenden junger Menschen mit der wenig bekannten Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in der Stadt bekannt machten.

Kampf für die Entschädigung der Zwangsarbeiter:innen

1987 gründete Hausser gemeinsam mit seinen Weggefährt:innen Gertrud Müller, Erwin Holzwart und Hans Gasparitsch die Interessengemeinschaft ehemaliger Zwangsarbeiter:innen (IgZ) unter dem NS-Regime. Die zentrale Forderung im Gründungsaufruf lautet: "Konzerne sind verpflichtet, nach ihrem Anteil am System die bislang vorenthaltenen Lohnzahlungen einschließlich der Zinsen in einen Fonds einzubringen."