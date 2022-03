Erinnerung an NS-Opfer: Der Onkel aus der Résistance

Für Siegfried Fiskus wurde ein Stolperstein verlegt. Dass der gebürtige Stuttgarter, Sohn polnischer Juden, in Frankreich in der Résistance aktiv war, wusste bis vor Kurzem nicht einmal dessen Neffe. Über eine deutsch-französische Biografie-Rekonstruktion.

Das Haus Nummer 15 in der Weimarstraße im Stuttgarter Westen steht recht grau und schmucklos da, wirkt noch unspektakulärer durch den Kontrast mit der imposanten Robert-Mayer-Gewerbeschule, 1911 erbaut, schräg gegenüber. In diesem Haus lebte in der Zwischenkriegszeit die jüdische, aus Polen stammende Familie Fiskus. Die Eltern Leib und Feige Fiskus waren noch in Polen geboren, die Kinder Hella, Siegfried und Moritz alle in Stuttgart. Im Frühjahr 1933, nur kurz nach der Machtübernahme der Nazis, emigrierte die Familie nach Frankreich, alle überlebten den Krieg – alle bis auf Siegfried. Er wurde von den Nazis ermordet, noch nicht einmal 19 Jahre alt, am 22. Januar 1945 im KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfingen in der Nähe von Herrenberg. Die letzten Etappen seines Lebens waren bis vor Kurzem unbekannt.

89 Jahre nach der Flucht aus Stuttgart steht Marc Genzel vor dem Haus in der Weimarstraße, der Sohn von Hella Fiskus. Er sei zum ersten Mal in Stuttgart, sagt er, und als er anfügt, er sei sehr bewegt, scheint ihm fast die Stimme wegzubrechen. Genzel, der als Allgemeinarzt im französischen Grenoble arbeitet, wirkt nicht wie ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Ein unauffällig dunkel gekleideter Herr um die 70, Halbglatze, Brille, dahinter etwas melancholische und zugleich offene, neugierige Augen. Nun steht er hier und hält eine kurze Rede über seinen Onkel Siegfried, der am 6. Februar 1926 in Stuttgart geboren wurde, der hier bis zu seinem siebten Lebensjahr wohnte. Und für den heute ein Stolperstein verlegt wird.

Selten finden sich Angehörige