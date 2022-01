Holocaust-Gedenktag: "Vergiss die Photos nicht"

Als er Kind war, erzählt Mano, habe seine Großmutter einmal plötzlich zu weinen angefangen. Er habe gefragt: "Oma, was ist los?" Da erzählte sie: Die spielenden Kinder weckten in ihr das Bild der vielen anderen, die in Auschwitz ermordet worden waren. Später hat sie ihm mehr erzählt, was sie dort im "Zigeunerlager" erlebt hat. "Grausamkeiten, dass mir die Haare zu Berge gestanden sind", sagt Mano. Schlimmer als alles, was allgemein über die Konzentrationslager bekannt ist. Einmal hat er mit seiner Großmutter den Film "Schindlers Liste" angesehen. "Das ist nur ein Bruchteil von dem, was dort passiert ist", erklärte sie, "nur ein Prozent."

Manos Großeltern mütterlicherseits hatten mehr Glück. Ein Bauer in Stuttgart-Rot hatte sie versteckt. Das kam öfter vor, sagt er. Die Bauern konnten Erntearbeiter gut gebrauchen und hatten nichts gegen sie. Einmal gab es eine Razzia, da mussten sie sich im Heu verstecken. Der Bauer, ein angesehener Mann, habe sie gedeckt.

Gestapo-Fotos sind oft die einzigen Bilder

Mano hat in einem Buch des österreichischen Rom Karl Stojka (1931–2003), der am 3. März 1943 im Alter von elf Jahren von Wien aus nach Auschwitz verschleppt worden war, auch Bilder seines Großvaters und zehn weiterer Angehöriger gefunden, zwei davon mit ihren Familien. Unter dem Titel "Wo sind sie geblieben …?" sammelt der Band hunderte von Fotos von Sinti und Roma, die Stojka zumeist gekannt hat. Es sind Karteikarten aus dem Bundesarchiv mit dem Stempel der Gestapo, die von der menschenverachtenden Haltung der Nazis zeugen, ganze Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Herkunft zuerst systematisch zu erfassen und dann zu vernichten. Stojka hat sie aber auch deshalb gesammelt, weil es oft die einzigen Bilder sind, die von diesen Menschen existieren. So auch im Fall von Manos Verwandten.

Jede Karte enthält in der Regel drei Aufnahmen: von vorn, schräg und im Profil wie Polizeifotos von Kriminellen. Tatsächlich wurden Sinti und Roma von den Behörden schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts grundsätzlich wie Verbrecher behandelt, auch wenn sich die allermeisten von ihnen nichts hatten zuschulden kommen lassen. Sofia, die jüngste der Guttenbergers in Stojkas Buch, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht ganz zehn Jahre alt. Der älteste, Josef Imanuel, war 76, Manos Großvater Albert keine zwanzig. Zwar sind die Karteikarten alle mit dem Gestapo-Stempel versehen, aber die Fotos sind zum Teil älter. Die Karte des 1892 geborenen Christian Guttenberger zeigt links ein Familienfoto. Ein Sohn, vielleicht acht Jahre alt, hält als ältester von drei Geschwistern eine Violine in der Hand. Die drei Fotos rechts von Christian Guttenberger allein sind am 11. August 1924 im Württembergischen Polizeipräsidium Stuttgart angefertigt worden. Er war Musiker, wie aus Akten der Reichsmusikkammer im Landesarchiv hervorgeht.

Vorstrafen lauten: "vorwiegend Landstreicherei"

Die Karteikarte des 1901 geborenen Anton Guttenberger aus Ravensburg – auch er war noch 1937 Mitglied der Reichsmusikkammer – enthält gleich acht Fotos: zwei Dreierserien, die frühere ebenfalls von 1924; und zwei Bilder des Vierzehnjährigen, aufgenommen am 9. November 1915 in der "Gefangenenanstalt Niederschönenfeld". Es handelt sich um die älteste Jugendstrafanstalt Deutschlands, nördlich von Augsburg, wo vier Jahre später viele Protagonisten der Münchner Räterepublik inhaftiert waren. 1918 war er wegen Fahnenflucht vor Gericht gestanden, damals 17 Jahre alt.

In der Gerichtsakte steht unter Vorstrafen: "vorwiegend Landstreicherei". Das war es, was den Sinti und Roma vorgeworfen wurde, verbunden mit den krassesten Vorurteilen. Sie stehlen Kinder, hieß es, und sie könnten einen verhexen. Niemand wollte sie in seiner Nähe haben, auch deshalb waren sie oft gezwungen, im Wohnwagen umherzuziehen. Die Vorurteile sind nicht verschwunden, wie Manos Erfahrungen mit Campingplätzen zeigen.

Ausstellungen in Ravensburg und Mannheim