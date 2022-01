Stuttgart-21-Rettungskonzept: Die verschwundene Simulation

In besagter Simulation, angefertigt vom Schweizer Gutachtenbüro Gruner AG, ging es angeblich um die Evakuierung eines brennenden Zuges im Fildertunnel, dem mit neun Kilometern längsten unterirdischen Zulauf des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die digitalen Durchläufe sollen beweisen, dass das Rettungskonzept der Bahn im Unglücksfall funktioniert. Alle Passagiere, ob Groß oder Klein, sportlich oder gehbehindert, sowie das Zugpersonal sollen sich bei einem "Heißereignis", wie ein Zugbrand auf Eisenbahndeutsch heißt, über Querstollen in die Nachbarröhre selbst in Sicherheit bringen. Rechtzeitig, bevor tödliche Brandgase die Luft zum Atmen nehmen. Und solange Rettungskräfte noch auf der kilometerlangen Anfahrt zum Unglücksort sind.

Dass alles im Fall der Fälle so glimpflich abläuft, daran hegen die Ingenieure 22 seit langem massive Zweifel. Nach eigenen Simulationen befürchtet die Gruppe vielmehr, dass der Fildertunnel im Worst Case zur Todesfalle wird – Stuttgart 21 dürfe deshalb so nicht in Betrieb gehen. Zunächst hatten zunächst um Einsicht in die Simulation gebeten – um zu prüfen, ob die Bahn die Wahrheit sagt. Dem Wunsch kam der Staatskonzern allerdings nicht nach, weswegen die Ingenieure im Herbst 2016 Klage erhoben, um sich Einsicht zu verschaffen. Die Frage stand nun freilich im Raum, was hinter der Geheimnistuerei der Bahn steckt.

Erst später gab die Bahn "nebenbei" zu, dass sich die Simulationen nur auf ein "Kaltereignis" bezieht, also die Entfluchtung eines etwa aus technischen Gründen liegen gebliebenen, aber nicht brennenden Zuges im Tunnel (Kontext berichtete). Ende 2020 räumte dies ihr Rechtsbeistand in einem Prozess (Brandschutzklage der Schutzgemeinschaft Filder e.V. und dreier Privatpersonen) ein. Rauch- und Hitzeentwicklung? Mobilitätseingeschränkte Personen? Panikverhalten der Flüchtenden? Fehlanzeige, dies kommt in der Simulation nicht vor.

Bis heute unternimmt die PSU dennoch alles, um die Simulation den Ingenieuren 22 vorzuenthalten – mit juristischen Winkelzügen, die bis zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim (VGH) führten. Anfangs noch mit Hinweis auf potenzielle Terrorgefahren. Obwohl sich die Bahn in einem Vergleich im Jahr 2019 vor dem VGH verpflichtete, Einblicke in den Streitgegenstand zu gewähren. An zwei Terminen in Geschäftsräumen der PSU und ohne Möglichkeit, Unterlagen oder Daten zu kopieren. Anders als erwartet bekamen die Vertreter der Ingenieure 22 jedoch nur Schriftliches zu sehen. Titel des Dokuments: "Evakuierungsberechnungen Personenzug im Tunnelsystem". Weitere Dokumente besitze man nicht, behauptete die Bahn später gegenüber dem Gericht. Wenn, dann verfüge nur die Gruner AG über die fragliche Simulation. Einen Übermittlungsanspruch hätten die Kläger allerdings nicht.

Vermutung: Bahn beherrscht Evakuierung nicht

"Um prüfen zu können, mit welchen Parametern die Bahn gerechnet hat, müssen wir die Simulation selbst sehen", begründet Wolfgang Jakubeit, Sprecher der Ingenieure 22, warum man sich nicht mit Papier abspeisen ließ und im vergangenen Jahr Antrag auf Zwangsvollstreckung stellte. "Es steht zu vermuten, dass die Einsicht deshalb mit allen Mitteln verhindert werden soll, weil sich sonst herausstellen würde, dass die Bahn die Evakuierung nicht beherrscht und zwar nicht einmal bei einem Kaltereignis", vermutet der pensionierte Richter Dieter Reicherter, der die Ingenieure 22 berät.

Das Stuttgarter Verwaltungsgericht folgte dem Antrag zunächst nicht – mit einer im digitalen Zeitalter absurd klingenden Begründung: Aus Sicht des Gerichts könnten die Ingenieure keine Akteneinsicht im juristischen Sinne verlangen, da unklar sei, ob es ich bei der fraglichen Simulation der Gruner AG um ein Dokument handele, und vieles dafür spreche, dass es "um Simulationen in Form einer Filmvorführung" gehe und ein entsprechendes (Papier-)Dokument mit diesem Namen wohl nicht existiere.