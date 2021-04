Alternativnutzung von S-21-Tunneln: Güter unter die Erde, nicht Menschen

Noch mehr Tunnelröhren? Ist dafür im von Kanälen, Kabeln, U-Bahnen und Tiefgaragen durchlöcherten Talkessel überhaupt noch Platz? Genau dies sind die Fragen, welche die Machbarkeitsstudie der Stadt klären soll. Allerdings würde sich das Problem erheblich vereinfachen, wenn die bereits gegrabenen Tunnelröhren des Projekts Stuttgart 21 verwendet würden. Ob das ginge, werden die Coburger Professoren am Freitag verraten.

"Die Idee ist ja nicht neu", erklärt Ekart Kuhn auf Kontext-Anfrage. Kuhn ist Gesellschafter der Smart City Loop GmbH, die in Hamburg ein solches Projekt plant. Vier Meter unter dem Grund der Elbe sollen in einer Röhre Güter im Umfang von 1.500 Lkw-Ladungen pro Tag vom Hafen zur Stadt befördert werden. In Hamburg ist die Machbarkeitsstudie bereits fertig, Projektbeginn war im Oktober 2020. Auf Stadtseite soll die Ware von einem sechsgeschossigen Verteilzentrum aus – der Standort ist inzwischen gefunden – mit Lastenräden ausgefahren werden. In vier bis fünf Jahren, so Kuhn, kann das System in Betrieb gehen.

Chicago: schon 1906 Kohlentransport durch Tunnel

Nein, die Idee ist alles andere als neu. In Chicago gab es von 1906 bis 1956 ein unterirdisches Warenverteil-System. 100 Kilometer lang war das Netz, die Tunnel verliefen unter fast jeder Straße. Elektrisch angetriebene Züge versorgten vor allem die Wohn- und Geschäftshäuser mit Kohlen. An Chicago orientierte sich die Londoner Post Office Railway: ein fahrerloses System, das von 1927 bis 2003 auf der 37 Kilometer langen Strecke zwischen den Bahnhöfen Paddington Station und Whitechapel rund vier Millionen Briefe am Tag an neun Postämter verteilte. Ein weiteres Vorbild war auch die nur 450 Meter lange Post-U-Bahn München, in Betrieb von 1910 bis 1988.