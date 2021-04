Bürgerbegehren Heidelberg: Grünes Desaster

Am Ende sah sich die Stadtverwaltung argumentativ immer weiter in die Ecke gedrängt, was den OB zu der verzweifelt-autoritären Bemerkung veranlasste, wenn die Position der Stadtverwaltung nicht durchkäme, dann gäbe es eben kein Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg. Basta. Reaktion aus dem Gemeinderat: Der hat sie wohl nicht mehr alle, noch immer bestimmen wir Gemeinderäte in solchen Fragen die Richtung der Stadtpolitik. So ging auch in der Stadt der Spruch herum, die Auseinandersetzung Stadt-Bürgerinitiative gleiche inzwischen dem Kampf David gegen Goliath.

Gescheitert sind in diesem politischen Prozess aber vor allem auch die Heidelberger Grünen mit ihrer chaotischen Verwirrpolitik. Sie waren der eigentliche Grund – mit ihren vielen Schwenks und Wendungen, mal für, mal gegen die Wolfsgärten – für die so ausufernden Debatten um den Standort des landesweiten Ankunftszentrums. Mit einem Drittel der Gemeinderatssitze ist in Heidelberg kaum etwas gegen die Grünen zu bewerkstelligen, selbst wenn im vorliegenden Fall drei "Dissidenten" nicht mit der Mehrheit stimmten. Die Grünen blieben negatives Stadtgespräch. Und in der Landeshauptstadt schauten ihre Spitzenpolitiker auf Heidelberg und schüttelten nur noch die Köpfe.

Auch die neuen Machtpositionen der Grünen in Form von Bürgermeisterposten haben inhaltlich nicht für besonders klare Konturen gesorgt: Weder der grüne Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson (aus Berlin kommend), noch der gerade inthronisierte Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (aus Dresden kommend) haben in diesem wichtigen stadtpolitischen Thema bemerkenswerte Beiträge geleistet. Im Gegenteil: Erichson war eigentlich nicht aufzufinden, und Schmidt-Lamontain, den die Dresdner, wie man hörte, mit Freude ziehen ließen, glänzte im ersten öffentlichen Auftritt zum Thema AZ gleich mit falschen Informationen und musste sich belehren lassen. Aber beide haben dann doch zweifelsfrei die Politik des OB vertreten. Und haben damit ihre Partei noch mehr in die Miesen geritten.

Eitelkeiten aller Orten

Die ganze Geschichte um das Heidelberger Ankunftszentrum ist nicht ohne einen besonderen lokalpolitischen Aspekt zu verstehen. Denn seit 2014 residiert das AZ in der ehemaligen amerikanischen Militärliegenschaft Patrick-Henry-Village (PHV). Dieses am Stadtrand liegende Areal beherbergte einmal rund 10.000 US-Militärs und hat gleich nach deren Abzug die Phantasien entzündet. Vor allem die von OB Würzner, der gerne als der Erneuerer der Stadt in die Annalen eingehen will. Und mit ihm Prof. Michael Braum, Chef der städtischen IBA (Internationale Bauausstellung), der sich selbst gerne als "konstruktiven Störenfried" tituliert und von nicht wenigen als etwas zu eitel wahrgenommen wird.