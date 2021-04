Protest gegen "Querdenker": Stinkefinger kostet 278,50 Euro

Schlegel folgt, absolvierte einen kurzen Termin in der Rotebühlstraße und begibt sich auf den Heimweg via Theodor-Heuss-Straße. Und siehe da, die "Querdenker" sind wieder da, in breiter Front, welchselbige den Rückradler zum Halten zwingt. Direkt vor dem Burger King, gleich neben der Polizeiwache, aus der drei Beamte auf ihn zueilen und sagen, er sei doch derjenige, dem sie bereits am Eckensee ein Platzverbot ausgesprochen hätten. Und zwar für den gesamten Verlauf der Demonstration, worüber der Delinquent erneut in Erstaunen gerät, hat er doch den Eindruck, dass die Freiheitskämpfer sehr frei und ungeordnet herum laufen, so frei, dass er sich die Proteststraßen hätte aufschreiben müssen, die ihm die Polizei genannt haben will. So sie selbige überhaupt gekannt habe, woran er erhebliche Zweifel habe. Oder hätte er es ahnen müssen, "dass mir diese Idioten auf dem Heimweg entgegen laufen" würden?, fragt Schlegel forsch. Das hat dem vernehmendem Beamten nicht gefallen und zu der Bemerkung veranlasst, dies werde noch ein Nachspiel haben.

Es kam in Gestalt eines Bußgeldbescheids vom 3. März 2021. Zur Last gelegt wird Schlegel, am 20.12.2020, um 14.56 Uhr, an der Theodor-Heuss-Straße 15 angetroffen worden zu sein, obwohl er von der Polizei von diesem Platz um 14.15 Uhr verwiesen worden sei. Gemeint ist der Erstkontakt am Eckensee, Gesamtforderung 278,50 Euro. Dagegen wird Joachim Schlegel Widerspruch einlegen.

Da kommt er schon ins Grübeln, der ehrenamtliche Bewährungshelfer, dem so manche Geschichte seiner Klientel nun in einem anderen Licht erscheint. Er frage sich, ob die Polizei nicht ein "merkwürdiges Beschuldigungsverhalten" an den Tag lege, wenn sie einen 71-jährigen Rentner verfolge, der vorschriftsmäßig mit Maske unterwegs sei, sich nie etwas zuschulden kommen lassen habe, und auf der anderen Seite offensichtliche Rechtsverstöße ungeahndet lasse.

Joachim Schlegel ist ein Jugendfreund von Winfried Kretschmann. Die gemeinsame Schulzeit in Riedlingen ist zwar lange her, "Kumpel Kretsche" erscheint aber nach wie vor zu runden Geburtstagen. Zuletzt zum 70. Ohne Entourage, einfach so, weil Oberschwaben und Oberschwäbinnen saulustig sein können.