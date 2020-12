LEA Heidelberg: Eine Stadt atmet schwer

Die plötzlichen Zweifel der Heidelberger Grünen an ihrem eigenen Beschluss werden auch durch Interventionen von außen gestützt. Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und Ministerin Theresia Bauer mischen sich in die Gemengelage ein und äußern ihr Unverständnis darüber, wie die Stadt mit diesem Thema umgehe. Wenn sich herausstelle, so Bauer in der RNZ, dass die Wolfsgärten "sinnvollerweise nicht umsetzbar sind, muss der Beschluss des Gemeinderates korrigiert werden". Überdies müsse geprüft werden, ob nicht eine "regionale Lösung", also mehrere Standorte im Rhein-Neckar-Kreis, die Menge der zu erwartenden Flüchtlinge viel besser beherbergen könnte. Dann wäre ja für die Wolfsgärten eine Teillösung möglich – nämlich die Aufnahme von nur rund 1.500 Geflüchteten.

Diese Frage steht derzeit im Mittelpunkt der Erörterungen und Recherchen von Seiten der Stadtverwaltung. Und natürlich der Bürgerentscheid gegen die Wolfsgärten, der am 17. Dezember im Gemeinderat verhandelt und entschieden werden soll. Derek Cofie-Nunoo nimmt die ganze Sache eher ohne Aufregung, auch wenn jetzt die eigene Klientel aufmuckt: "Ich sehe das nicht so dramatisch. Das ist eben Opposition, und das gehört zur Demokratie. Jetzt ist Bewegung im Prozess, und wir Grünen haben in dieser Frage immer eine Haltung bewiesen."

Osterferien versus Landtagswahl

Für den Heidelberger Gemeinderat, besonders für die Grünen, wäre das eine Haltung: einen Fehler einzugestehen, die frühere Entscheidung für die Wolfsgärten kassieren, dem Steuerzahler die Kosten für den Bürgerentscheid ersparen und das Ganze – auf der Basis gründlich recherchierter Fakten und Prognosen – von vorne beginnen. Dann könnte man in Heidelberg tatsächlich wieder einmal durchatmen und weitere "heiße Luft" aus Rathaus und Parteien vermeiden.

Denn sollte am 17. Dezember die Durchführung eines Bürgerentscheids favorisiert werden, wird dieser Entscheidungsprozess alle Beteiligten weiter auf Trab halten. Jetzt geht es um das Datum, und da hat Edgar Wunder, ein Sprecher der BAFF-Bürgerinitiative schon ein "bewusstes Foulspiel" von OB Würzner festgestellt. Würzner, aufgrund schlechter Erfahrungen eigentlich kein Freund von Bürgerentscheiden, aber neuerdings ein unerwarteter Lobredner dieser Institution ("urdemokratisch"), will diese Abstimmung in die Osterferien im April 2021 verlegen, während die BAFF-PHV für eine Bündelung mit der Landtagswahl im März plädiert, weil natürlich dann durch höhere Wahlbeteiligung die Erreichung des Quorums viel wahrscheinlicher erscheint.

OB Würzner, der sich mit den Grünen heftig überworfen hat, greift inzwischen zu neuen taktischen Kniffen. Er will jetzt die Bevölkerung über zwei Fragen abstimmen lassen: für oder gegen die Wolfsgärten sowie für oder gegen den Masterplan PHV. So hofft er womöglich, die Anliegen der Bürgerinitiative am Ende neutralisieren zu können. Und die Grünen schauen atemlos zu.