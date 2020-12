ÖPNV: Das Land macht mobil

Das soll sich nun ändern. Auch in dünn besiedelten Regionen sollen die Haltestellen mindestens im Stundentakt angefahren werden, in der Regel im Halbstundentakt und in Verdichtungsräumen im Viertelstundentakt. Auch am Wochenende. Denn das ergibt der Vergleich mit den "Best-Practice"-Regionen: Insbesondere die Schweizer Verbünde dünnen den Fahrplan am Wochenende deutlich weniger aus, als es in Baden-Württemberg passiert. Erst das macht den öffentlichen Verkehr zur vollwertigen Alternative. Das Ergebnis ist eindeutig: Es gibt deutlich mehr Fahrgäste.

Aber auch das Preis-Leistungsverhältnis spielt eine Rolle. Vorarlberg, das österreichische Bundesland, hat gerade mal 400.000 Einwohner, selbst die Hauptstadt Bregenz nur 30.000. Die Bevölkerungsdichte ist damit etwas geringer als etwa im Landkreis Rottweil. Aber das ÖPNV-Angebot ist um 240 Prozent höher als in vergleichbaren Verbünden des deutschen Südwestens. Und statt acht Prozent wie in Baden-Württemberg nutzen dort 14 Prozent der Bewohner den öffentlichen Verkehr.

Einen wesentlichen Anteil daran hatte 2014 die Einführung der 365-Euro-Jahreskarte, die zu einem sprunghaften Anstieg der Abonnements führte. Wie Christian Hillbrand, der Leiter des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV), bei der Vorstellung des ÖPNV-Reports ausführte, sei beabsichtigt, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bis 2030 auf weniger als 50 Prozent zu senken.

Her mit den Ein-Euro-Tickets

Auch in Baden-Württemberg gibt es Kommunen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Vorreiter ist Radolfzell, das vor drei Jahren das Ein-Euro-Ticket eingeführt und damit im ersten Jahr die Fahrgastzahlen verdoppelt, nach zwei Jahren sogar verdreifacht hatte. Im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB), dem Radolfzell angehört, kostet ein Ein-Zonen-Ticket dagegen 2,55 Euro. Mit dem Ein-Euro-Ticket erzielen die Stadtwerke, die den Stadtbusverkehr betreiben, also sogar höhere Einnahmen.

Ein Erfolg ist auch der 2018 eingeführte landesweite bwtarif. Weil vor Ort kein Anschluss-Ticket mehr nötig ist, hat sich die Buchung vereinfacht, und die Fahrt kostet in vielen Fällen weniger. Das Ergebnis: Innerhalb eines Jahres haben die Fahrgastzahlen um neun Prozent zugelegt. Allerdings ist es insbesondere in der ersten Zeit der Corona-Krise überall zu einem starken Einbruch gekommen. Erst seit Einführung der Maskenpflicht fühlen sich die Fahrgäste wieder sicherer.

"Baden-Württemberg kann das Verdopplungsziel erreichen", so das Fazit der Gutachter, "aber nur wenn sich nahezu alle Räume signifikant verbessern." Für den dünner besiedelten ländlichen Raum heißt das, es braucht auch flexible, bedarfsgesteuerte Angebote: Rufbusse etwa, wie sie die Schweizer Postauto AG seit mehr als 20 Jahren anbietet. Was es in dieser Richtung in Baden-Württemberg gibt, gleicht einem löchrigen Flickenteppich.