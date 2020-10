ÖPNV in Stuttgart: Die Placebo-Reform

Mit einer großen Reform sollten die Karten für Busse und Bahnen im Großraum Stuttgart bedeutend günstiger werden. Das gelang. Doch mit der zweiten Preiserhöhung in zwei Jahren droht der positive Effekt für Umwelt und KundInnen zu verpuffen.

Dass die Stuttgarter Luft nicht die beste auf der Welt ist, zählt nicht zu den ganz großen Neuigkeiten. Ebenso ist schon länger bekannt, dass die Feinstaub- und Stickoxid-Belastung auch mit der Anzahl verkehrender Autos zusammenhängt. Um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen, hat der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) versucht, den ÖPNV mit einer umfassenden Reform attraktiver zu machen. "Der VVS-Tarif sollte einfacher, günstiger und umweltfreundlicher werden. Dieser große Wurf ist gelungen", hieß es dazu Anfang 2019 im VVS-Kundenmagazin. Der Plan scheint naheliegend: Ein besseres Angebot und billigere Tickets führen zu mehr Fahrgästen und das führt wiederum zu weniger Autos in der Stadt und einer geringeren Belastung für die Umwelt.

Zum 1. April 2019 trat also die große Tarifreform in Kraft, tatsächlich wurden die Fahrkarten zunächst günstiger. Wer etwa von Bad Cannstatt in die Innenstadt wollte, zahlte fortan nur noch 2,50 Euro und nicht mehr 2,90 Euro für ein Einzelticket. Doch genau ein Jahr später, zum 1. April 2020, stand die erste Preiserhöhung an, und der VVS informierte über eine "moderate Tarifanpassung" um 1,9 Prozent sowie Fahrscheine, die um maximal 20 Cent teurer würden. Am 6. Oktober dieses Jahres sprach sich der Aufsichtsrat der Stuttgarter Straßenbahnen AG, die ein großes Gewicht im VVS hat, für die nächste Fahrpreiserhöhung aus, diesmal um 2,66 Prozent – womit der ehedem "große Wurf" zu einem Würfchen zusammenschrumpfen würde.