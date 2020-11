NS-Judenverfolgung: Dem Rad in die Speichen fallen

Die Namen der von den Nazis Ermordeten unter den nach Gurs Deportierten sind etwa auf Stolpersteinen gut dokumentiert. Bei denen, die überlebten, und denen, die dabei halfen, ist das nicht in gleichem Maße der Fall. Eine Lücke, die Brigitte und Gerhard Brändle aus Karlsruhe nun mit ihrer Dokumentation "Gerettete und ihre RetterInnen – Jüdische Kinder im Lager Gurs" in großen Teilen schlossen: Unterstützt von der Israelitischen Religionsgemeinschaft (IRG) Baden haben die Brändles, die seit Jahren zu Widerstandskämpfern in Frankreich und dem deutschen Südwesten forschen (Kontext berichtete, unter anderem hier und hier), enorm viel recherchiert. In Archiven und im Internet, sie haben autobiografische Schriften, Quellen und Sekundärliteratur ausgewertet, Angehörige kontaktiert. 560 Kurzbiografien aller deportierten Kinder und Jugendlichen sowie 126 Kurzbiografien derer, die an der Rettung mitwirkten, haben sie zusammengetragen – je nach Quellenlage in unterschiedlicher Länge, in den meisten Fällen mit Fotos. Viele der Schicksale sind nun erstmals dokumentiert.

Eine beeindruckende Rechercheleistung, die das Bild eines weit verzweigten Hilfsnetzes zeigt: Eine Vielzahl von Fluchthilfe-Organisationen – religiöse, humanitäre und politische – bildeten gemeinsam eine "Ökumene des Widerstands", so steht es im Klappentext, "eine Einheitsfront gegen die Vernichtungspläne der Nazis". Die RetterInnen in den Fluchthilfe-Organisationen – in der Mehrzahl Frauen – riskierten dabei ihre Freiheit und ihr Leben, um "dem Rad in die Speichen zu fallen", wie die Brändles mit Verweis auf Dietrich Bonhoeffer schreiben.

Bislang existiert die Dokumentation nur als PDF und kann bei der IRG Baden (info--nospam@irg-baden.de) angefordert werden. Doch schon durch die bis jetzt kursierenden PDFs seien neue Fotos und Informationen eingetrudelt, erzählen die Brändles, und es gebe erste Bestrebungen, das Werk ins Französische zu übersetzen. Beides – eine Veröffentlichung als Buch oder als E-Book und eine Übersetzung – wäre wünschenswert, denn die zusammengetragenen Biografien sind eindrucksvolle Dokumente der Zivilcourage und der Menschlichkeit, viele Geschichten erscheinen heute fast unglaublich. Oliver Stenzel