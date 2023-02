Stuttgarter Kabelattentat 1933: Widersprüchliches Erinnern

Das getrennte Erinnern trieb mitunter seltsame Blüten, wie sich etwa bei der Stuttgarter Kommunistin Lilo Herrmann zeigte: "Während sie in der Bundesrepublik, wo in erster Linie die Opfer des 20. Juli 1944 um Stauffenberg geehrt wurden, als Kommunistin mehr oder weniger totgeschwiegen wurde, stilisierte man sie in der DDR mit mythenhafter Ausschmückung ihres Leidenswegs zur ‚Ikone’ des antifaschistischen Widerstands", schreibt Jörg Kurz von der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Nord in einer biographischen Notiz zu Herrmann. Längst gibt es auch in Stuttgart einen Gedenkstein für Lilo Herrmann, ein linkes Zentrum im Stadtteil Heslach hat sich nach ihr benannt. Doch als Ende der 1980er der Gedenkstein aufgestellt wurde, stritten sich in Stuttgart die Historiker um Herrmanns Rolle. So wie es analog auf Bundesebene 1994 zu scharfer Kritik und Empörung bei DDR-Opferverbänden führte, dass in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin nun auch Kommunisten aufgenommen wurden.

Ausgeschmückte Legenden, vergessene Täter

Kein Totschweigen, aber ein sehr selektives, verzerrtes und widersprüchliches Erinnern zeigt der Umgang mit einer Widerstandshandlung in Stuttgart: Dem Kabelattentat vom 15. Februar 1933. An diesem Tag hält Adolf Hitler in der Stadthalle eine im Rundfunk übertragene Rede, es ist sein Wahlkampfauftakt für die Reichstagswahlen am 5. März. Doch nach 55 Minuten ist Stille an den Radios, denn vier junge Kommunisten haben das Übertragungskabel mit einem Beil gekappt. Vielleicht eine nur symbolische, dennoch mutige Tat.