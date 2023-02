Auf der Straße: In Schmaus und Braus

Tatsache ist, dass auf unserer Lokalliste, die digital von unserem Medien-Ingenieur geführt wird, schon mehr als 260 besuchte Gaststätten stehen. An die meisten davon kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir alle sind – wie Wiglaf Droste gesagt hat – "Fressgeneralisten". Wir schlucken alles. Kalte chinesische Hühnerfüße und lauwarme deutsche Hot Dogs. Wir ernähren uns mitunter auch vegetarisch und vegan, sind also keine fundamentalen Umweltsäue.

Für mich ist das Stelldichein zum Zwölf-Uhr-Schmaus fruchtbar, da ich als Herumgeher immer wieder die Umgebung unseres Gastro-Ziels für eine Kolumne ausschlachten kann. Neulich etwa trafen wir uns in der Hauffstraße in der Kantine des Amtsgerichts. Diese Küche beschränkt sich nicht auf die Ausgabe von Henkersmahlzeiten, sie ist öffentlich zugänglich und nicht zwingend tödlich. Meinen anschließenden Verdauungsspaziergang startete ich in der benachbarten Neckarstraße im Osten, um später in einer Kolumne auf das legendäre Kabelattentat in dieser Ecke hinzuweisen: Vor 90 Jahren, am 15. Februar 1933, hackten Widerstandskämpfer bei Hitlers Stuttgarter Rede das Sendekabel des Rundfunks mit einem Beil durch. Warum wiederhole ich das?

Adlereier im Nest

Wenig später lenkte mich der nächste Küchendienst in das afrikanische Restaurant Patacon Obi in der Eierstraße am Erwin-Schoettle-Platz im Süden. Die Eierstraße führt ins legendäre Arbeiterviertel Eiernest. Und in dieser bis heute gut erhaltenen Siedlung erfolgte, so steht es im Buch "Stuttgart zu Fuß", "die politische Auswertung" der KPD-Aktion in der Neckarstraße. In der Wohnung des Naturfreunde-Mitglieds Karl Maier wurde nach dem Kabelattentat das Flugblatt gefertigt: "Wir Antifaschisten haben Hitler das Wort entzogen!" Anderntags wurde ganz Stuttgart über dieses Heldenstück informiert. An meiner kleinen Nachspeise mag man erkennen, dass der Dienstagstisch nicht nur fünf Großmäuler füttert. Er wirft historische Brosamen ab.

Der Name Eierstraße weist übrigens nicht auf freilaufende Hühner hin, er hat etwas mit früheren Vogel-, womöglich Adlereiern in der Gegend zu tun. Ginge es nach mir, würde ich die Eierstraße einem großen lebenden Stuttgarter widmen. Einem echten Kerl mit Cojones, auch Balls genannt, einem wie dem amtierenden Oberbürgermeister. Gerade hat er auf Facebook seine "große Vorfreude" auf die EM-Spiele 2024 in Stuttgart verkündet: "500 Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft überreichen wir unseren Sportvereinen und Schulen 500 Fußbälle."