Die SZ greift in Stuttgart an: Feuer unterm Konzerndach

So verwundert es nicht, wenn im Möhringer Betriebsrat von "Friendly Fire" die Rede ist, vom Beschuss der eigenen Verbündeten, die Kolleg:innen über die ungehörten "Alarmglocken" klagen und jene, die nicht im Homeoffice sitzen, im Pressehaus an der Plieninger Straße 150 bereits einen "lost place" sehen, der Platz finden müsste in der StZ-Serie über verlorene Orte. Trostlos graue Mauern lassen solche Phantasien wachsen. Die Lust am Weggehen ebenfalls. Der nächste wird Ingmar Volkmann sein, ein Name in der "Stuttgarter Zeitung". Der 46-Jährige wechselt die Seiten: hinüber ins Staatstheater zum geschäftsführenden Intendanten Marc-Oliver Hendriks. Dort wird er Thomas Koch, dem Direktor für strategische Kommunikation, nachfolgen.

In München sind diese Ängste nie angekommen. Man könnte auch sagen, sie waren den Edelfedern schnurzpiepegal, solange sie von den neuen Eigentümern um den Verleger des "Schwarzwälder Boten", Richard Rebmann, nicht drangsaliert wurden. Am Stammsitz in der Hultschiner Straße 8 war Stuttgart eine Außenstelle, auch "München-West" genannt, die Zeitungslandschaft vor Ort blieb unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Dienstreisen an den Nesenbach galten nahezu als Zumutung, längere Aufenthalte als hohes Strafmaß, das nur durch ein Interview mit Kretschmann, Wiedeking (Porsche) oder Zetsche (Mercedes) gemildert werden konnte.

Fürchtet euch nicht, sagt der Transatlantiker Kornelius

Insoweit ist die Verwunderung des Transatlantikers Kornelius ob des "Friendly Fires" ("Nichts liegt uns ferner") und der "Alarmglocken" nachvollziehbar. Er kennt keine Verbündeten am Neckar, er schießt auch nicht, er will nur wachsen – im Digitalen, weil das Analoge ein Auslaufmodell ist. Und Baden-Württemberg ist eben die "wirtschaftlich zweitstärkste Region Deutschlands", assistiert ihm Lisa Nienhaus, die Leiterin des Ressorts Ökonomie, wo der Glaube an den Markt sein Zuhause hat.

Kornelius sagt, die Kolleg:innen in Stuttgart müssten sich nicht fürchten. Sie fertigten ein "Produkt sui generis", ein "komplett anderes Angebot", das in die Tiefe der Region dringe, was ihnen verwehrt bliebe. "Wir sind keine Konkurrenz", versichert er, "wir ergänzen höchstens". Doch Obacht: Wer das "sui generis", die einzigartige Klasse, inhaltlich definiert, wird womöglich zu dem Schluss kommen, dass hier von der Deutungsmacht abhängt, wer First- und wer Holzklasse ist. Das Beste für das Flaggschiff, die Reste für die Beiboote, solange sie noch Geld abwerfen – ungeachtet ihrer Qualität.

Der Stuttgarter Belegschaft sind solche Gedanken nicht fremd, der redaktionellen Chefetage offenbar schon. Dorfs & Co., ohne Swantje Dake, die sich zum Jahresende erschöpft verabschiedet hat, müssten längst bei der Geschäftsführung auf der Matte stehen, heißt es im Betriebsrat. Tun sie aber nicht, weil alles prima ist, alle Zeichen auf Entwarnung stehen. In ihrer Parallelwelt.

Auf Anfrage von Kontext, ob man den SZ-Newsletter in Stuttgart als "unfreundlichen Akt" zu erkennen vermag, ließ ein SWMH-Sprecher wissen, dass solche Projekte intern "selbstverständlich abgestimmt" seien und von allen Unternehmensbereichen "mit aller Kraft unterstützt" würden. Das wäre doch mal eine Zeile in der "Stuttgarter Zeitung" und in den "Stuttgarter Nachrichten" wert.