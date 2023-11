StZN-Digital-Chefredakteurin geht: Raus aus dem Warenhaus

Sie ist halt eher Managerin im Warenhaus als Journalistin, eine, die Bonbons, Reizwäsche und Ratgeber für ein aufregendes Leben feilbietet, immer wieder neu sortiert, in immer neuen Regalen, immer mit der Aufschrift versehen: Es gibt neue Rabatte. Kunde kauf mich. Irgendwie erinnert das an den Ausverkauf bei der Galeria Kaufhof in der Stuttgarter Eberhardstraße. Aber Journalismus soll nichts verkaufen wollen, am wenigstens sich selbst. Er soll argumentieren, abwägen, überzeugen. Im Warenhaus ist Qualität eine Frage des Preises, im Journalismus ein Ergebnis von Herz und Hirn. Wie wäre es mit einem Kompass, der auch mal anzeigt, welche gesellschaftliche Verantwortung man hat? Äußerungen dazu sind von Dake nicht bekannt.

Und jetzt gibt's Hymnen auf das Role Model

Aber um auch das zu sagen: Swantje Dake ist nicht alleine. Sie liegt voll im Trend. Auf demselben Marktplatz haben Chefredakteur:innen, Kommunikationsberater:innen, Marketingleute ihre Stände, und denken pausenlos darüber nach, welchen neuen Kanal sie den Konsument:innen andrehen können. Das ist anstrengend, weil niemand weiß, was funktioniert, und verbindet, weil es alle so verdammt schwer haben wie Dake.

Ihre Mühsal mündet in Hymnen, von Kolleg:innen der "Schwäbischen Post" über die "Rheinische Post" bis zum ZDF. Gesungen wieder auf Linkedin auf die unerschrockene, mutige, entschlossene Kollegin, auf das "Role Model", dem mit Paulo Coelho zugerufen wird: "If you're brave enough to say Goodbye, life will reward you with a new Hello". Wow.