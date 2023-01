Stuttgarter Pressehaus: Dreigestirn der Lebenslust

Die personifizierte Lebenslust ist auch Uwe Bogen. Als Baby Schimmerlos der StZN ersetzt er im Grunde alleine die kommunalpolitischen Kollegen, die ständig Frank Nopper am Zeug flicken, während Bogen auf dessen Gattin Gudrun und ihre Wohltätigkeit achtet, die sich um die Christoph Sonntags dieser Welt mühelos erweitern ließe. Hier herrscht einfach gute Laune, wenn nicht gerade irgendeine Ex böse Sachen behauptet. Wie man hört, bespricht der Oberbürgermeister seine Agenda ohnehin lieber mit dem Gesellschaftsreporter als mit der StZN-Rathaustruppe, was deren Halbierung, quantitativ wie qualitativ, sinnvoll erscheinen lässt. Nopper hat die Zeichen der Zeit eben erkannt, während sein Vorgänger Fritz Kuhn verächtlich von der "Bogenisierung" der Lokalpresse sprach. Das Ergebnis ist bekannt.

Fehlt noch der Dritte im Forum des Frohsinns: Holger Gayer. Der frühere Sportjournalist und Lokalchef ist geschäftsführender Redakteur und Erfinder der "Württemberger Weinmeisterschaft", die er regelmäßig im Pressehaus ausrichtet. Alles, was Rang und Namen hat, von Aldinger bis Wöhrwag, reist an, Moderator Gayer versammelt sie um sich wie Jesus einst seine Apostel, und alle stehen dicht gedrängt wie einst die Flaschenkorken auf den Simsen der Lokalredaktion. Er kennt den "feingliedrigen Riesling Katharina" genau so wie den "rassigen Chardonnay", den die "Stuttgarter Zeitung" zusammen mit Aldinger für günstige 19,80 Euro verkauft. Seitdem ist aus der "führenden Landeszeitung" (Eigenwerbung) die führende Weinzeitung geworden. Und das hat auch die deutschen Zeitungsverleger begeistert. Sie haben der StZ den "Nova Award" für die önologische Meisterschaft verliehen, für eines der "innovativsten Formate" in Deutschland. In vino veritas.