Grüne und Migration: Versagen auf der ganzen Linie

An Letzterem zeigt sich, wie unsachgemäß und verharmlosend es ist, Geflüchteten eine Hauptschuld an den diversen Schwierigkeiten zuzuschieben. In Baden-Württemberg wird seit einem Vierteljahrhundert und in Wellen immer zu wenig gebaut. 1992 freute sich der stellvertretende Ministerpräsident Dieter Spöri (SPD) über 9.000 Genehmigungen in einem Monat und pries diese Marke als "20-Jahres-Hoch". Mit dem war es bald vorbei. Und alle Warnungen, mal aus der Bauwirtschaft, mal vom Mieterbund, von Handwerk und Gewerbe oder den Bausparkassen, wurden in den Wind geschlagen, immer in der unerfüllbaren Hoffnung, die unsichtbare Hand des Marktes würde für Wunder sorgen. Davon allerdings konnte keine Rede sein – nicht im regulären und erst recht nicht im sozialen Wohnungsbau.

Schon vor sieben Jahren analysierte "Prognos" im Auftrag der L-Bank die zwischen Main und Bodensee "aufgelaufene Baulücke" von 88.000 Wohnungen. "Jetzt können wir unser weiteres Handeln nicht zielgerichtet ausrichten", behauptete die zuständige Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Geschehen, um dem Bedarf zu entsprechen, ist wenig bis nichts – trotz der Schaffung eines eigenen Ministeriums 2021, an dessen Spitze Nicole Razavi rückte, ebenfalls CDU. Und der von Kretschmann höchstpersönlich initiierte und seit Juni 2022 laufende Strategiedialog "Bezahlbares Wohnen und Innovatives Bauen" droht nach Einschätzung beteiligter Fachleute an die Wand zu fahren.

Sehenden Auges in den Mangel

Natürlich wäre ohne den Zuzug Geflüchteter auch die Lage in Kindergärten und Schulen entspannter, zugleich aber auf niedrigem und einem reichen Bundesland nicht akzeptablen Niveau. Seit der großen Fluchtbewegungen rund um die Jugoslawien-Kriege Anfang der 1990er-Jahre wird über zu volle Klassen diskutiert, über die zentrale Bedeutung von Spracherwerb, später von frühkindlicher Bildung. Unterrichtsausfall wird stichprobenartig seit zwei Jahrzehnten erhoben. Regelmäßig lag und liegt der große Nachholbedarf in Gymnasien, in beruflichen oder Realschulen seither offen zutage. Und regelmäßig wiederholt sich das unwürdige Spiel, dass oppositionelle Landespolitiker:innen immer ganz genau wissen, was zu tun ist, wenn sie an die Regierung kommen – aber Geld oder Kompromissbereitschaft in der Koalition oder beides zusammen fehlen. "Das Land muss Kommunen endlich ernst nehmen, finanziell seriös ausstatten und nicht wie einen Partner zweiter Wahl behandeln", verlangte Kretschmann im Februar 2011, kurz vor seinem ersten Wahlsieg, in einer aufgeheizten Debatte über den "jahrelang verschleppten Ausbau von Ganztagsschulen".