Perfide Spiele in der SWMH: "Geht man so mit Menschen um?"

Wenn Alicic, der Dickschädel, den Berserker bringt, ist das eine Drohung. Der 56-Jährige ist kein Betriebsrat fürs Co-Management, nicht käuflich und ein Kämpfer. Als erstes stellt er bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Strafanzeige gegen Dachs und Degen. Sie lautet auf Behinderung der Betriebsratsarbeit und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden. Als zweites folgt ein Antrag auf Einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht, die einen sofortigen und ungehinderten Zugang zu seinem Büro verlangt.

Danach erzählt er, wie es den Kollegen in Esslingen geht, wo sie unter offenbar abenteuerlichen Bedingungen arbeiten: Eine auf ein Drittel zusammengesparte Belegschaft versucht, auf einem Drittel der bisherigen Maschinen die Zeitungen zu produzieren, im "Dauerstress" von bis zu 12-Stunden-Schichten. Essen gibt es aus Automaten.

Es gibt Zeiten, da kommt die Zeitung nicht

Das Ergebnis lässt sich auch im internen Mailverkehr nachlesen, in dem der Chef vom Dienst der Stuttgarter Zeitungsnachrichten (StZN) eine "schwere Störung" meldet und akkurat auflistet, welche Organe am 3. Mai nicht erschienen sind. Es waren derer sechs: von der "Cannstatter Zeitung" bis zur "Leonberger Kreiszeitung" sowie die Fernausgabe der "Stuttgarter Nachrichten". Von Aktualität redet in der Redaktion schon lange niemand mehr, durch die Vorverlegung im Redaktions- und Druckbereich schafft es die Champions League gerade noch in die Stadtausgabe. Nicht funktioniert hat auch der Plan, in solchen Notfällen die Stuttgarter Rotation wieder anzuwerfen. Sie hatte "technische Probleme".

Was immer klappt, ist die Zerknirschung des Managements ("Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen"), versehen mit dem Verweis auf das E-Paper, das an diesem Tag kostenlos zu lesen sei.

Vor diesem Hintergrund ist die Jubel-Beilage vom 27. Mai ein echtes Highlight. Unter der Überschrift "Qualitätsjournalismus steht an erster Stelle" feiert das Pressehaus die Renovierung des Druckzentrums in Esslingen. Hier sei "Unglaubliches in kürzester Zeit" geleistet worden, lobt Führungskraft Degen überschwänglich, was in Anbetracht der verbliebenen Restmannschaft nicht falsch ist.

Und wieder wird der Qualitätsjournalismus gepriesen

Sein Kollege Dachs will die gedruckte Zeitung sogar "neu erfinden", wobei es sein Geheimnis bleibt, wie er das bewerkstelligen will. Fest steht für ihn aber, dass sie Informationen "auf hohem Niveau" von Washington bis Esslingen bieten muss. Dazu noch die Haptik, also das Rascheln am Frühstückstisch, und "Print ist unschlagbar". Und weil das alles so super ist, fand sich die Beilage in der "Stuttgarter Zeitung" gleich in zweifacher Ausfertigung wieder.

Samir Alicic glaubt, und damit ist er nicht alleine, an keine dieser Verheißungen. Seit nunmehr 15 Jahren sieht er Inhalte und Auflage im Sturzflug, unterstellt er die Absicht, die gedruckte Zeitung so weit "runter zu rocken", dass der Kundschaft nur noch das Dasein im Digitalen bleibt, und dass sie darauf vorbereitet wird. Mit möglichst vielen Berichten aus der Welt des Weins, des Eros und des schöner Wohnens. Der Satz "lügen wie gedruckt" gewinne so eine neue Bedeutung, sagt Alicic.