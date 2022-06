SWMH schließt Druckereien: Bitter und düster

Am gestrigen Dienstag, 14. Juni, war es so weit. Die Geschäftsleitung hatte ins Studio S im Keller des Möhringer Pressehauses gerufen, um ihren radikalen Plan vorzustellen. Man könnte ihn auch "aus zwei mach' eins" nennen: Das (mitarbeiterfinanzierte) Druckhaus in Esslingen wird zum 1. August 2022 stillgelegt, das Druckhaus Stuttgart zum 31. März 2023 geschlossen und in der Zwischenzeit soll in Esslingen eine "hochmoderne Druckstraße" für rund 20 Millionen Euro entstehen.

Dem Arbeitgeber zufolge kostet das in Stuttgart 52 Festangestellten und 112 befristeten Aushilfen den Job, in Esslingen sind es 24 bzw. zehn, macht zusammen 198, von denen die Hälfte in einer neuen Gesellschaft namens "MHS Print" unterkommen sollen. Diese GmbH wird nicht tarifgebunden sein, was schlechtere Löhne bedeutet. Sie wird "zunächst" keinen Betriebsrat haben, die Belegschaft habe aber das Recht, räumt die Geschäftsleitung ein, "jederzeit" einen solchen zu wählen. Um den neuen Arbeitsplatz zu sichern, müsse jedoch klar sein, betont der Arbeitgeber, dass er sich "nicht an den Tarifverträgen der Druckindustrie orientieren" könne. Selbige hätten im Übrigen den Nachteil, nicht "gleichermaßen wirtschaftlich für das Unternehmen und attraktiv für seine Mitarbeitenden" zu sein.

Die Gekündigten können sich gerne wieder bewerben

So steht das alles in den dreiseitigen "Informationen für die Mitarbeitenden", inklusive dem Angebot an die Gekündigten, sie könnten eine formlose Bewerbung per E-Mail einsenden. Lebenslauf und Anschreiben seien nicht notwendig, die Auswahl erfolge nach beruflicher Eignung. Entsprechend "bitter und düster" sei die Stimmung im Studio S gewesen, berichten Anwesende, manch einer wollte die MHS-Manager gar "bis in die Hölle" verfolgen.

Nun steckt die Druckindustrie tatsächlich in einer tiefen Krise. Die Überkapazitäten sind unübersehbar. Ausgelegt auf viel größere Volumina – allein die "Stuttgarter Zeitung" hatte zu Spitzenzeiten eine Auflage von 180.000 und samstags 160 Seiten – sind die Rotationen zu groß, zu teuer und nur mit großem Aufwand umrüstbar. Die Zeitungen haben unter der Woche noch 32 Seiten, wenn überhaupt, und sie werden weiter in ihrer gekauften Anzahl abnehmen. Bei der Stuttgarter Medienholding geht man von einem 68-prozentigen Rückgang der Auflage bis 2032 aus.

Die Backen bei den Gewerkschaften bleiben deshalb eher dünn. Siegfried Heim, bei Verdi zuständig für die Medien im Land, fordert, was er fordern muss. Gut dotierte Sozialpläne, einen sozialverträglichen Arbeitsplatzabbau und eine Tarifbindung, die er nicht kriegt. Da wird er richtig sauer und spricht von einer "größtmöglichen Sauerei", sein Kollege Uwe Kreft von "goldenen Nasen", die sich der Verleger oder, im obigen Fall, die Verlegerin verdient. Beide beobachten seit 20 Jahren, wie die Zeitungsfürst:innen aus dem Drucktarif flüchten, um Geld zu sparen. Laut Heim sind es nach dem Stuttgarter Abgang noch zwei: ein kleiner Teil in Oberndorf ("Schwarzwälder Bote") und einer in Freiburg ("Badische Zeitung").

Stets aufs Wohl ihrer Leserschaft bedacht, beruhigen die beteiligten Zeitungen mit weitgehenden Meldungen "in eigener Sache". Die "Stuttgarter Zeitung" meldet, dass sie künftig in Esslingen gedruckt werde, die "Eßlinger Zeitung" wählt die Überschrift: "Bechtle Verlag schließt Druckerei in Esslingen". Einig sind sich beide SWMH-Blätter darin, dass sich für die Leserinnen und Leser "nichts ändern" werde. Sie erhielten ihre Tageszeitung auch nach der Umstellung "in gewohnter Aktualität und Qualität". Bei der EZ bedeutet das, dass sie ab kommenden Mittwoch (22. Juni) drei Lokalseiten so erstellen muss, dass diese eins zu eins von der StZ übernommen werden können. Bleiben noch zwei bis drei lokale Seiten, die tatsächlich nur in der EZ stehen. Im EZ-Treffpunkt in der Esslinger Küferstraße wird es ab 1. Juli auch die nicht mehr zu kaufen geben. Diese Geschäftsstelle soll geschlossen werden.

Wie es mit der Redaktion weitergeht, lässt die Chefetage in Stuttgart noch offen. MHS-Geschäftsführer Herbert Dachs versichert, die gedruckte Zeitung bleibe "dauerhaft Teil unseres modernen Medienhauses". Und keiner lacht.