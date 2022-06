IBA'27: Wohnen in der Fabrik

Ein Anfang. Das Fabrikgebäude hat drei Etagen. Gegenüber stehen zwei weitere riesige Hallen bereit. Adapter macht durch die Zwischennutzung begreiflich, dass es möglich ist, "den Faden nicht abreißen zu lassen", also die Räume schon während der Renovierung weiter zu nutzen. Und wie es sich anfühlt, in einer Fabriketage zu wohnen. Da das System modular aufgebaut ist, sind auch andere Konstellationen denkbar: größere Wohnungen etwa mit Gemeinschaftsräumen oder Wohnateliers.

Eine Chance für Wendlingen

Bis zur IBA 2027 sind derweil noch andere komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die Fabrik steht unter Denkmalschutz, da ist besonderes Engagement nötig. Über das Wizemann-Areal in Stuttgart ist Dirk Otto auf den Architekten Robi Wache gestoßen, der auf Baudenkmale spezialisiert ist und die Fabrik, wie er sagt, von innen heraus, also aus ihrer eigenen baulichen Struktur nach allen heutigen Anforderungen – Klimaschutz, Brandschutz und so weiter – modernisieren will.

Parallel dazu möchte die IBA noch in diesem Jahr ein Werkstattverfahren in Gang bringen. Das bedeutet, mehrere Büros werden eingeladen, Entwürfe anzufertigen, an denen sie anschließend gemeinsam weiterarbeiten. Sie kümmern sich weniger um den Erhalt des Bestands als um alles, was noch dazu gehört: Anders als bisher soll das Quartier nicht nur auf labyrinthischen Wegen mit dem Auto erreichbar sein, sondern zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV vom nicht mehr als einen Kilometer entfernten Ortszentrum. Das Neckarufer soll zugänglich werden und auf einem großen, bisher ungenutzten Areal in Richtung Autobahn sollen Neubauten entstehen, vielleicht nochmal im selben Umfang wie der Bestand.