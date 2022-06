CDU und Femizide: "Sonstige niedere Beweggründe"

Der erste grün-schwarze Koalitionsvertrag nannte als Aufgabe "Frauen besser vor Gewalt schützen", im zweiten ist die Formulierung ergänzt worden: "Frauen noch besser vor Gewalt schützen". Das wirkt wie Hohn, stehen doch alle Hilfsangebote – selbst die im Extremfall lebensrettende Maßnahmen – unter Finanzierungsvorbehalt. Dabei sind infolge der Ratifizierung der Istanbul-Konvention durch die Bundesrepublik 2018 auch die Länder verpflichtet, konkret aktiv zu werden. Alle Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, "offensiv gegen psychische und körperliche Gewalt vorzugehen", gegen Nachstellungen und Vergewaltigungen, gegen sexuelle Belästigung, gegen Zwangsverheiratung oder Verstümmelung weiblicher Genitalien. "Die Umsetzung der Istanbul-Konvention bringen wir weiter voran", verspricht der Koalitionsvertrag vom Frühjahr 2021.

In der CDU scheint sich etwas zu bewegen

Es gibt Anzeichen, dass derartige Ankündigungen nicht einfach hingeschrieben sind und sich die CDU ernsthaft auf dem Weg aus dem überkommenen Gesellschaftsverständnis befindet. Hatte in den späten Neunzigern der heutige Bundesvorsitzende Friedrich Merz im Bundestag noch gegen den Vorstoß gestimmt, Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand zu erklären, heißt es nun in einem neuen Positionspapier der hiesigen Landtagsfraktion: "Es ist uns ein besonderes Anliegen, bei der Bekämpfung von gezielt gegen Frauen gerichteten Straftaten konsequent voranzugehen – durch umfangreiche Unterstützungs- und Präventionsmaßnahmen und konsequente Strafverfolgung."

Den Finanzierungsvorbehalt nimmt die Fraktion zwar als naturgegeben hin. Doch indirekt stellen sich die Schwarzen sogar gegen ihren Innenminister, fordern vielmehr, dass doch an der Formulierung eines zusätzlichen Straftatbestands gearbeitet werden soll. Das Verständnis des Begriffs "Femizid" reiche von "any killings of women and girls" bis hin zu "intentional murder of women because they are women". Auch Ausprägungsformen wie Mord im Namen der Ehre oder der Mord an einer Frau innerhalb oder außerhalb einer Partnerbeziehung würden darunter subsummiert, deshalb sei die Arbeit an einer bundeseinheitlichen Definition ein wichtiger Schritt. Und Hilfeangebote sollen ausgebaut werden.

"Frauen, die sich in einer Gewaltspirale befinden, schweigen oft aus Angst und aus Scham", sagt Pfau-Weller. Prävention und Konfliktberatung müssten ebenfalls besser koordiniert werden. Die laufenden Haushaltsberatungen bieten (nicht nur) der CDU jede Gelegenheit, in Euro und Cent zu belegen, ob sie es ernst meinen mit ihrem Engagement für den Schutz von Frauen.