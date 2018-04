Springerknechtle Bechtle

Teile der Bürger von Esslingen eilten an jenem Karfreitag 1968 herbei, mit ihren Schäferhunden an der Leine, die sie losließen, als die Polizei Unterstützung beim Abtransport unwilliger Widerständler brauchte. Karasek und Palitzsch hätten sich, so heißt es, helfend in diese Gemengelage geworfen, und seien dabei gebissen worden. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die beiden Kulturmenschen im linken Geistesmilieu zuhause, also keineswegs nur Zuschauer waren.

Geschadet hat es ihnen nicht. Karasek wanderte vom damals bedeutenden StZ-Feuilleton, das Helene Fischer gewiss nicht zum Kulturereignis des Jahres gemacht hätte, als Chefdramaturg ans Stuttgarter Staatstheater, danach zur "Zeit", zum "Spiegel" und wurde über das "Literarische Quartett" richtig berühmt. Palitzsch gründete das Mitbestimmungstheater in Frankfurt, inszenierte am Wiener Burgtheater, in Zürich, Rio und Berlin und starb 2004. Karasek, der am Ende als Autor bei Springer gelandet war, ist 2015 abgetreten.

Juso Drexler holt die "Mädle" aus dem Wasserstrahl

Wolfgang Drexler ist noch da und war auch dabei. Mit Parka und tief ins Gesicht gezogener Kappe habe er sich gegen die Wasserwerfer gestellt, erzählt der Alt-Genosse, und habe "die Mädle aus dem Strahl gezogen". Als Esslinger Juso-Sprecher ist er damals los gezogen, in seine erste Auseinandersetzung mit staatlicher Gewalt, wie er sagt, und im Bewusstsein, "zivilen Ungehorsam" leisten zu müssen. Gegen alles Böse. Und das waren nach seinem Dafürhalten: die Amerikaner in Vietnam, die CDU und die Springer-Presse. Kurz nach dem ersten Gespräch ruft Drexler nochmals an und berichtet, dass auch Barrikaden gebaut worden seien, er aber voll mit der Rettung der "Mädle" beschäftigt gewesen sei, die "einfach weggeputzt" worden seien.

Das erinnert nun doch an ein Ereignis, das 42 Jahre später stattfinden sollte. Der Schwarze Donnerstag am 30. September 2010. An jenem Tag sind auch Kinder "weggeputzt" worden, als sie gegen Stuttgart 21 im Schlossgarten protestiert haben. Und damals gab es einen Wolfgang Drexler, der nicht mehr Juso, nicht mehr Generalsekretär und Fraktionschef der SPD, sondern Sprecher des Bahnprojekts S 21 war. Falsch, sagt der nunmehr 72-Jährige. Exakt zwei Wochen vor dem Schwarzen Donnerstag habe er dieses Amt niedergelegt und er hätte sich gegen den Wawe-Einsatz gestemmt, wäre er geblieben. Womöglich weil er sich erinnerte, wie schmerzhaft so ein Wasserstrahl sein kann.

Also zurück zum Bechtle-Verlag, wo sich laut "Eßlinger Zeitung" eine "veritable Wagenburg" vor dem Betriebsgelände aufgebaut hatte. Studenten, heute würde man sagen Studierende, waren aus Tübingen, Heidelberg, Freiburg mit ihren 2CV angereist, und hatten sie vors Hoftor gestellt, immer wieder weggeschaukelt von jeweils vier starken Polizisten und flugs wieder ersetzt durch nachrückende Entlein. Das muss die Staatsgewalt ziemlich genervt haben, auch wegen der anhaltenden Ho-ho-ho-Chi-Minh-Rufe, an die sich Gerhard Kienle noch erinnern kann. Der heute 79-Jährige war Vertriebsleiter in jener Zeit, sprich zuständig dafür, dass die Bildzeitung rechtzeitig vom Hof kam.

Der SDS empfiehlt Eier, Salz und Brillen gegen Tränengas

Kienle hat die Sache von drinnen betrachtet und bemerkt, dass die Polizei "völlig überfordert" war. Er hatte sie, nach einer Alarmmeldung aus der Hamburger "Bild"-Zentrale, geholt beziehungsweise holen wollen. "Ihr von 'Bild' wisst immer alles besser", hat er zu hören bekommen, aber man schicke einen Streifenwagen zum Gucken. Irgendwann waren es tatsächlich 150 Uniformierte, die sich vornehmlich im Haus verschanzten, während sich draußen eine vierfache Menge versammelte. Vom SDS auch mit hilfreichen Empfehlungen versorgt, wie etwa dem Hinweis, Eier, Salz, Tomaten, Kartoffeln, Schnaps und geschlossene Brillen gegen Tränengas mitzubringen.