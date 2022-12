SWMH baut ab: Lokalpresse verschwunden

Noch näher an der Basis ist Raiko Grieb, Bezirksvorsteher von Stuttgart-Süd und stellvertretender Referatsleiter im Wirtschaftsministerium. "Man merkt, dass es für die Kommunalpolitik schwieriger wird", sagt der SPD-Politiker. Vorankündigungen der öffentlichen Sitzungen und ihre Tagesordnung, einst eine Selbstverständlichkeit, erscheinen oft nur noch im Stuttgarter "Amtsblatt". Immer weniger Bürger:innen kommen. Grieb bedauert den "Rückzug" der beiden Stuttgarter Zeitungen. "Es fehlt die tagesaktuelle Berichterstattung", betont er. Früher sei immer eine Redakteurin da gewesen für StZ und StN, die sei vertraut gewesen mit dem Stadtbezirk. Sie kommt nicht mehr, stattdessen ploppen Fehlinformationen in den sozialen Netzwerken auf. "Wir hatten schon den Gedanken, journalistische Arbeit aus dem Bezirksbudget zu finanzieren", erzählt Grieb. Sein Glück ist Titus Häussermann, der ehemalige Geschäftsführer des Silberburg-Verlags. In seinem "Blättle Süd" findet noch Journalismus statt. "Er recherchiert, deckt auf, kommt selbst in die Sitzungen", freut sich Grieb.

Den Bürger:innen entgehe immer mehr von dem, was in öffentlichen Sitzungen beschlossen werde, weiß auch Jörg Trüdinger. Der SPD-Fraktionssprecher im Stuttgarter Osten, Organisator des großen Flohmarkts auf dem Karlsplatz, ist seit 18 Jahren Bezirksbeirat. Er berichtet von fünf Journalist:innen (StZ, StN, "Cannstatter Zeitung", dem Stuttgarter "Wochenblatt" sowie dem Organ des Handels- und Gewerbevereins "Stadtteil aktuell"), die berichtet haben. Heute Fehlanzeige. Und dabei bräuchten sie die Presse mehr denn je. Als Druckmittel gegen die Stadträte, die genau wissen, dass die Bezirksbeirät:innen nur beratende Funktion haben. Trüdinger befürchtet, dass wichtige Projekte für den Stadtbezirk quasi "unter Ausschluss der Öffentlichkeit" besprochen werden. Das ist so in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen.