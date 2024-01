Ausstellung "Gestapo vor Gericht": Störfall statt Chance

Die ersten Verfahren gegen Täter und Täterinnen der Württemberger Gestapo fanden unmittelbar nach dem Krieg in der Tschechoslowakei und in Frankreich sowie dessen Besatzungszone statt, und die Urteile waren oft durchaus hart. Es gab Todesurteile, zwei wurden in der Tschechoslowakei auch vollstreckt. Doch in Frankreich wurden Mitte der 1955er alle noch Inhaftierten begnadigt – eine Folge der deutsch-französischen Annäherung und des durch den Kalten Krieg veränderten politischen Klimas.

Die strafrechtliche Verfolgung von NS-Täter:innen in der jungen Bundesrepublik verlief dagegen "meist schleppend und nicht systematisch", erzählt Lea Berg – und kam oft gar nicht erst zustande. Einer von mehreren Gründen war dabei, dass das erste Gesetz überhaupt, das der frisch gewählte deutsche Bundestag 1949 beschloss, ein "Straffreiheitsgesetz" für weniger schwere Delikte war. Die Ausstellung dokumentiert Ausschnitte aus der vorangehenden Bundestagsdebatte, inklusive einer Tonaufnahme von Bundeskanzler Konrad Adenauers (CDU) Rede. Bemerkenswert: Schon 1949 fordern viele explizit einen "Schlussstrich" unter die Vergangenheit.

"Kein Interesse am Prozess"

Wurde von deutschen Behörden kurz nach dem Krieg überhaupt ermittelt, dann nur nach Anzeigen. Und oft nur sehr oberflächlich. Als Beispiele dienen Ermittlungen der Ulmer Staatsanwaltschaft gegen Personal der KZs Heuberg und Oberer Kuhberg ab 1949 sowie der Stuttgarter Deportationsprozess ab 1948 gegen Beteiligte an den Judendeportationen. In Ulm wurden die Ermittlungen eingestellt, ohne dass ein Prozess eröffnet wurde, in Stuttgart wurden alle Angeklagten freigesprochen.

"Das Stuttgarter Landgericht hatte kein Interesse an dem Prozess", sagt Kurator Rincke. es hätte jeden Strohhalm ergriffen, die Angeklagten zu entlasten. Welcher Art die Strohhalme waren, illustrieren Behördenbriefe: "Während der Nazizeit fanden in Nürtingen keine Judenverfolgungen statt", heißt es in einem Schreiben des Polizeiamts Nürtingen vom 26. August 1948 an die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Und weiter: "Die zwei Judenfamilien, welche in Nürtingen wohnten, verliessen die Stadt freiwillig." Knapper noch ein Schreiben des Bürgermeisteramts Schorndorf an das Landratsamt Waiblingen vom 14. September 1948: "Judenverfolgungen oder Evakuierungen von Juden haben hier nicht stattgefunden." An den heute nahezu vergessenen Prozess zu erinnern, ist allein wegen solcher Dokumente und der darin gezeigten Geisteshaltung ein großes Verdienst der Ausstellung.

Wesentlich bekannter sind die Frankfurter Auschwitzprozesse, deren Beginn sich im vergangenen Dezember zum 60. Mal jährte. Auch hier ist es den Kurator:innen gelungen, bemerkenswerte Exponate zusammenzutragen. Etwa den handschriftlichen Brief des ehemaligen Auschwitz-Gefangenen Adolf Rögner an die Stuttgarter Staatsanwaltschaft vom 1. März 1958, in dem dieser den Gestapo-Mann Wilhelm Boger anzeigte. Die folgenden Ermittlungen waren ein wichtiger Baustein, um den ersten der drei Auschwitzprozesse in Gang zu bringen.

Immerhin: "Der Teufel von Birkenau" wurde verurteilt

Boger, der seine Gestapo-Karriere in Friedrichshafen begann, leitete von 1942 an die Politische Abteilung im KZ Auschwitz. Wie und warum der "Teufel von Birkenau" so gefürchtet war, verdeutlicht etwa das Audio-Dokument der Zeugenaussage der ehemaligen Gefangenen Maryla Rosenthal. Noch mehrere weitere Tonaufnahmen lassen die Verhandlungen plastisch werden – und immer wieder erschaudern. Wie auch die großformatige Zeichnung des Auschwitz-Gefangenen Wladyslaw Siwek, die in der Mitte Boger mit stechendem Blick bei einer "Selektion im Bunker" (so der Bildtitel) zeigt – und die auch Beweismittel war. Im August 1965 wurde Boger zu lebenslanger Haft verurteilt. 1977 starb er in Haft.