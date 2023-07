Alfred Hagenlocher: Der NS-Täter als Kunstfreund

Die Liebesbriefe ihres Vaters

Die 83-Jährige ist körperlich eingeschränkt, seit sie im Alter von zweieinhalb Jahren eine Kinderlähmung überstand. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen, geistig hellwach und will die Geschichte ihres Vaters aufarbeiten, dem es bis zuletzt gelang, seine aktive Rolle im Nationalsozialismus unter den Tisch zu kehren. Als Präsident der Hans-Thoma-Gesellschaft in Reutlingen, Gründungsdirektor der Städtischen Galerie Albstadt und zuletzt Stifter des Meßstetter Museums, rückte Hagenlocher sich in ein positives Licht, ohne Verdacht zu wecken. Dabei hat sich – das wird im Gespräch deutlich – seine politische Haltung nie groß geändert.

Ingrid Hagenlocher-Riewe hat sich die Korrespondenz ihres Vaters mit seiner damaligen Geliebten und späteren zweiten Ehefrau Elvira Schneider – für sie als Kind "Tante Ev" – aus der frühen Nachkriegszeit angesehen. Mehr als 300 Briefe schickte er Elvira, vorwiegend aus den amerikanischen Internierungslagern in Darmstadt und aus dem Hohenasperg, manchmal mehrere an einem Tag. Eigentlich Liebesbriefe, doch eine wichtige Quelle, da sie Hagenlochers Zuwendung zur Kunst aus der Innenperspektive beleuchten. "Er begründet seine Metamorphose zum Künstler mit einem Auftrag von höherer Ebene, von dem es kein Entrinnen gibt", sagt seine Tochter. Das Sendungsbewusstsein, das er mit der NS-Ideologie in sich aufgesogen hatte, sublimierte er nun ins Religiöse.

Sie habe Elvira Schneider als liebenswürdige Frau kennengelernt, offen und warmherzig, sagt Ingrid Hagenlocher-Riewe. "Mein Vater hat sie manipuliert und auf seine Ideologie eingeschworen, dass es schon beim Lesen beinahe unerträglich ist." Er nennt sie beim Kosenamen Dule und unterzeichnet mit Hug, nach einem Hug von Hagelloch, den er in mittelalterlichen Quellen ausfindig gemacht hat und dessen Wappen er übernimmt. "Er hat sie mit Briefen überschwemmt. Jede Minute ihres Tages musste angefüllt sein mit Gedanken an ihn. Bis sie in ihren Antwortbriefen seine Sprache übernimmt und manchmal im Wortlaut schreibt, was er ihr vorgibt", sagt Hagenlocher-Riewe.

Die Konversion zum Künstler im Internierungslager

In der recht ausführlichen Biografie im Findbuch des Landesarchivs, das seit 2012 einen Teilnachlass Hagenlochers besitzt, steht, er habe 1931 an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart studiert. Diese Angabe beruht auf zwei undatierten Notizheften, die "wahrscheinlich während der Ausbildung Hagenlochers" eben dort entstanden seien. Ingrid Hagenlocher-Riewe hat sich diese beiden Notizhefte angesehen. Darin beruft sich ihr Vater immer wieder auf einen Professor Renfordt und später auf einen Arzt namens Dr. Pülm. Wilhelm Renfordt, 1889 geboren, war ein gemäßigt moderner Maler, von dem 1937 in der Aktion "Entartete Kunst" sieben Werke beschlagnahmt wurden, zugleich aber war er seit 1933 SS-Mitglied. Im Mai 1945 von den Amerikanern verhaftet, unterrichtete er in der so genannten Lageruniversität des Darmstädter Internierungslagers Kunst. Hier begann Hagenlochers Konversion zum Künstler.

"Das schlimme Lager, in dem man gut leben konnte": So bezeichnet eine Magisterarbeit das größte Internierungslager der amerikanischen Besatzungszone, in dem SS-Angehörige und führende NSDAP-Politiker durch Selbstverwaltung zur Demokratie erzogen werden sollten. Die Internierten waren gut versorgt. Nicht anders auf dem Hohenasperg, wo der besagte Dr. Pülm Hagenlocher in Anatomie und Physiognomie unterrichtete, verbunden mit rassistischen Stereotypen.