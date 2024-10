Die Grünen Baden-Württemberg: Niedergang mit Ansage

Salzburg heißt die neue Hoffnungsregion. Nach einem ausufernden Streit um die Studierendenvertretung und einer Rücktrittsaufforderung an die damalige Parteichefin Eva Glawischnig hatte die 2017 durchgesetzt, dass sich die grüne Mutterpartei ihrer Jugendorganisation entledigte. Woraufhin die eine Kooperation mit der Kommunistischen Partei Österreichs startete, unter dem Label "KPÖ plus". Ein profilierter Kritiker von damals heißt Kay-Michael Dankl und ist heute, mit neuem Parteibuch, Vizebürgermeister in der Stadt Salzburg. In das Parlament des Bundeslands Salzburg hat der Historiker die KPÖ schon 2019 mit sensationellen elf Prozent geführt.

Die Idee vom "KPÖ-Moment" in der Bundesrepublik geistert jetzt durch Foren und Chats. In Verbindung mit dem "Erfolgsrezept aus Österreich", wie ein Grüner tweetet. Gerühmt wird die programmatische Ausrichtung – Steuer rauf, mehr Wohnungsbau, weniger Individualverkehr, mehr Armutsbekämpfung – genauso wie der vorbildliche Lebensstil: Alle führenden KPÖ-Politiker:innen steckten jenen Teil ihrer Einkünfte, der über einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn hinausgeht, in einen Solidaritätsfond zur Linderung von Not. Die frühere Bundessprecherin der Grünen Jugend Katharina Stolla will sich mit dem Beispiel Österreich befassen, will hierzulande ausloten, wie die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei sind. Selbst sie verweist aber zugleich auf die Schwäche der Linken und verlangt, zunächst deren "Erneuerungsprozess" zu beobachten.

Minus mal Minus gibt nur mathematisch Plus. Und den Einzug in den österreichischen Nationalrat, nur vollständigkeitshalber und der historischen Wahrheit wegen, haben nicht die Grünen verpasst, sondern die Kommunist:innen mit 2,38 Prozent.