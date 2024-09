Schleppende Wärmewende: Heizungshammer

Dass eine breite und faktenbasierte Debatte über die Sinnhaftigkeit des Ausstiegs aus Öl und Gas im Heizungskeller kaum möglich ist, erlebt Robert Habeck abermals bei seiner diesjährigen Sommertour, ausdrücklich ausgerichtet auf die Werbung für die Wärmepumpe. Denn kaum macht der grüne Wirtschaftsminister sich auf, funktionieren dieselben Reflexe wie beim GEG: Die Reaktionen nicht nur im Netz oder der Springerpresse, sondern auch in klassischen und in öffentlich-rechtlichen Medien strotzen wieder vor Halbwahrheiten und Häme.

Habecks Parteifreund, Bundestagsfraktionsvize Andreas Audretsch, muss sich sogar im ZDF mit hanebüchenen Unterstellungen und falschen Zahlen herumschlagen. Der promovierte Politikwissenschaftler, der selber Medienerfahrung bei ARD oder Deutschlandfunk gesammelt hat, wehrt sich standhaft und beklagt, wie eine der besten und effizientesten Zukunftstechniken, in Deutschland erzeugt, dennoch diskreditiert und kaputtgeredet wird. Am Ende hagelt es auf Twitter Kritik an Audretsch, darunter mit so unsinnigen Behauptungen wie der, eine wirklich gute Technologie brauche keine Subventionen, um sich am Markt durchzusetzen. Nur für die Jüngern unter den Wärmepumpen-Verächter:innen: Greenpeace rechnete vor gut zehn Jahren aus, dass der deutschen Atomindustrie von Vater Staat mit 304 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen worden war.

Immerhin kursieren gerade auf Internetseiten von Herstellern Prognosen dazu, dass Habecks Tour nicht ohne Wirkung geblieben ist und der Markt nach dem Einbruch im Vergleich zum Spitzenjahr 2022 wieder deutlich anzieht. Bisher sind 2024 laut Heizungsindustrie bundesweit etwa 90.000 Systeme verkauft, anvisiert ist aber die für eine funktionierende Wende nötige Marke 500.000 im laufenden Jahr. Demgegenüber rechnet der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie mit maximal 200.000 verkauften Wärmepumpen.

Die Ministerin bleibt trotzdem optimistisch

Die Werbung jedenfalls läuft auf Hochtouren. Buderus bietet intelligente Systeme zu Sonderpreisen an, Vaillant lockt mit Cashback und 150-jähriger Erfahrung, Bosch führt den heimischen Standort an, Viessmann den leisen Betrieb. Alle verweisen auf die staatliche Unterstützung und darauf, dass die – entgegen anders lautender Meldungen – gerade nicht zurückgeht. Es gibt Vergleichsportale, Tabellen zu den tatsächlichen Preisen und Investitionskosten, die deutlich unter den lustvoll verbreiteten Horrorbereichen liegen, zudem Tipps der Verbraucherzentralen und die multiplen Aktivitäten der Stiftung Warentest. Trotzdem sind im Springer-Verlag anscheinend Dr. Jekyll und Mister Hyde zugange, weil die eine Hand weiter wettert und die andere für die "Volks.Wärmepumpe" wirbt. "Es kommt mir beinahe so vor, als ob wir von einem Volk der Fußballtrainer zu einem Volk der Heizungsbauer geworden sind", sagte CDU-Umwelt-Experte Raimund Haser aus dem Wahlkreis Wangen schon vor Monaten in einer Landtagsdebatte.