Klimaziele in Politik und Theorie: Klimaneutral in 220 Jahren

Zum grünen Markenkern gehört die Überzeugung vom Gegenteil. Gerade weil Wirtschaftswachstum über viele Jahrzehnte mit großen Schäden an Natur und Umwelt einherging und geht, war die Parole von den profitablen ökologischen Ideen so verlockend. "Damit haben wir die Welt verändert", erinnerte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Euphorie nach seinem Amtsantritt 2011. Unvergessen der Spruch vom dicken Brett, das viele Jahre lang gebohrt worden sei – "und jetzt sind wir durch".

Hickel, Vogel und viele andere wie der emeritierte Umweltökonom Joan Martinez-Alier oder der Kölner Nachhaltigkeitsexperte Joachim Spangenberg erklären zum Teil schon seit Jahren, dass eben diese Einschätzung nicht zutrifft. Ein Team an der Wiener Universität für Bodenkultur hat nicht weniger als 800 Einzelstudien ausgewertet und kommt zu dem Schluss, Wirtschaftswachstum könne gerade nicht auf die erhoffte Weise vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. "Es geht auch darum zu erkennen, dass unser Lebensstandard sich in dem ausdrückt, was wir täglich benutzen, und nicht in dem, was wir täglich neu kaufen", sagt Spangenberg und fragt in einem seiner vielen Interviews: "Warum hängt unser Sozialprestige daran, dass wir das Neueste zu Hause haben, und nicht daran, dass wir die Dinge möglichst lange benutzen?" Ähnlich weit war Winfried Kretschmann schon vor seiner ersten Vereidigung als Ministerpräsident: "Weniger Autos sind natürlich besser als mehr." Noch ein Kretschmann-Satz also, einer der ihm bekanntlich nicht gut bekam und den er nicht mehr wiederholt, schließlich regiert er eines der drei großen Autoländer der Republik.

Errechnete Sektorziele reichen nicht aus

Transformation heißt schon seit einiger Zeit das neue Zauberwort. "Um Paris-konforme Emissionsreduktionen zu erreichen, müssen Länder mit hohem Einkommen die Wirtschaft auf Suffizienz, Gerechtigkeit und menschliches Wohlergehen ausrichten und gleichzeitig den technologischen Wandel und Effizienzsteigerungen beschleunigen", schreiben dagegen Hickel und Jason. Das Pariser Abkommen enthalte eben nicht nur Klimaziele und Gerechtigkeitsverpflichtungen. Eine ehrliche Eindämmung erfordere neben den technologischen Dekarbonisierungsbemühungen "Strategien zur Verringerung der Nachfrage nach dem Wachstum".