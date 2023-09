Die Linke und Sahra Wagenknecht: Warten auf die Messia

Glücklicherweise bewegt dieses Thema nicht alle Aktiven an der Basis. In vielen Orts- und Kreisverbänden spielt der Streit keine oder nur eine geringe Rolle. Da wollen die Leute einfach etwas im linken Sinne für ihren Ort tun. Aber es gibt auch die Verbände, in denen über die Spaltung gestritten wird. Obwohl es eigentlich darum gehen sollte, warum das Freibad nicht länger geöffnet hat oder wie im Ort die Wohnungsknappheit angegangen werden kann.

Also Sahra Wagenknecht: Klemm dir deine Leute untern Arm und lass die Partei in Ruhe. Das ist zwar bitter und wird die Linke – welche auch immer – erst mal schwächen. Vielleicht haben ja diejenigen Recht, die glauben (hoffen?), eine Wagenknecht-Truppe könnte der AfD Wähler:innen abnehmen. Weiß allerdings niemand. Antworten auf die Frage "Würden Sie eine Partei wählen, die es vielleicht mal geben wird und deren Programm niemand kennt?", lassen sich nicht ernsthaft bewerten. Zumal mit Fug und Recht erwartet werden darf, dass (wie damals bei der WASG-Gründung) viele Knallköpfe auftauchen werden, mit denen politische Arbeit nicht möglich ist. Womit dann vielerlei Enttäuschungen programmiert sind und Medienberichte über die Zerstrittenheit dieser neuen Gruppe.

Dass Die Linke scharenweise Mitglieder verlieren wird, ist mittlerweile eher unwahrscheinlich. Nun, wo sich abzeichnet, dass die Spaltung vonstattengehen wird, erhellt sich eher so manches Gemüt. In Stuttgart konnte die Partei jüngst eine junge Ex-Grüne begrüßen. Ayla Salatovic, 21, aktiv bei den Fridays for Future, war vor einem Jahr in die Grüne Jugend eingetreten. Die Entwicklung – grüne Zustimmung zum Abriss von Lützerath für Kohleabbau, die unbefriedigende Kindergrundsicherung, das Ja der hiesigen Grünen zur Messerverbotszone in Stuttgart – regte sie auf.

Außerdem hatte sie den Eindruck, gegen Wände zu rennen, sagt sie. "Zu den Haushaltsverhandlungen in Stuttgart wollten wir kostenlosen ÖPNV wenigstens für die Familien mit Bonuscard einbringen. Wurde abgelehnt." Soziale Gerechtigkeit sehe für sie anders aus. Schon im April diesen Jahres sei sie von der Stuttgarter Linken angesprochen worden. "Die haben das früher gemerkt als ich", erzählt sie lachend, auf einem roten Sofa sitzend. Das steht auf dem Gehweg vor der Galerie AK2 in Stuttgart Mitte. Finanziert von der Bundestagsfraktion (so lange es sie noch gibt), hat die Stuttgarter Linke dort vergangenen Samstag zu einem "Siedekessel-Klimafestival" eingeladen.

Auf dem Programm standen Diskussionen mit Klimaaktivist:innen, die Verkehrswende in Verbindung mit Tarifauseinandersetzungen, es gab ein wenig Klassenkampf-Theorie, eine Lesung, Zeit zum Quatschen. Um die 100 hatten sich angemeldet, in erster Linie Menschen unter 30. Junge Leute, die sich engagieren wollen. Nicht in theoretischen Zirkeln, sondern ganz konkret vor Ort. Wie die Studentin Ayla Salatovic, die 2012 mit ihrer Familie aus Bosnien nach Deutschland gekommen ist. Dass sie tatsächlich in die Linke eingetreten ist, liege auch daran, "dass die Partei standhaft gegenüber Wagenknecht" geblieben sei. "Hier in Stuttgart sehen wir doch, dass die Partei dabei ist, sich neu aufzubauen. Da hat Frau Wagenknecht nichts verloren." Und ob diese eine neue Partei gründet, "ist mir persönlich egal".